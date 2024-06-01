Утерянный за границей документ можно будет восстановить по видеосвязи

На следующей неделе Министерство иностранных дел введет в действие решение, которое позволит людям, потерявшим документ за границей, ходатайствовать о замещающем документе через видеомост.

По словам советника бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Тийны Калласмаа, это особенно полезно в странах с большой территорией.

"Теперь не надо будет ехать куда-то, чтобы установить личность, это можно сделать дома или в гостиничном номере, через компьютер или по телефону", - сказала Калласмаа.

Спрос на услугу большой, так как, по данным министерства, в прошлом году было выдано почти 600 временных документов гражданам, находившимся за границей.

Почтовые расходы и государственные пошлины, связанные с получением свидетельства о возвращении, заказанного через видеомост, оплачиваются абонентом. Документ человек получит через три-пять дней.

По-прежнему замещающий документ можно будет получить в консульствах и посольствах. В случае отсутствия эстонского представительства помощь оказывают государства-члены ЕС.

"Если в стране, где вы находитесь, есть посольство другой страны ЕС, вам следует обратиться туда и запросить документ", - добавила Калласмаа.

В мире есть 25 стран, где нет представительств Эстонии или какой-либо другой страны ЕС. В таких случаях удаленное установление личности будет полезным для заказа необходимого документа.