Уровень безработицы в Эстонии опережает среднеевропейский

По оценкам Евростата, в апреле безработными в Евросоюзе были 13,149 млн человека, среди которых 10,998 млн - жители стран еврозоны.

Уровень безработицы в ЕС составил в апреле 6%, не изменившись ни в годовом, ни в месячном сравнении. В еврозоне уровень безработицы в апреле снизился по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта.

Лидером стран еврозоны по уровню безработицы в апреле была Испания (11,7%). Самый низкий уровень безработицы был в прошлом месяце на Мальте - 3,1%. В ЕС страной с самым низким показателем безработицы в апреле была Польша - 3%.

В Эстонии в месячном сравнении уровень безработицы в апреле не изменился, а в годовом увеличился на 1,6 процентного пункта.

Без работы в апреле были 58 000 жителей страны - это на 12 000 больше, чем годом ранее.

В Латвии уровень безработицы составлял в апреле 6,8%, в Литве - 7,5%.