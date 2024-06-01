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По итогам учебного года в Нарве 56 медалистов

Северное побережье
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Нарвская государственная гимназия
Нарвская государственная гимназия Фото: Postimees

В этом году в Нарве с золотой медалью оканчивают среднюю школу 34, с серебряной - 22 человека, пишет rus.err.

Лидером по числу медалистов стала Нарвская гимназия - на счету выпускников этой школы в этом году 18 золотых и 7 серебряных наград.

Нарвский Языковой лицей нынче выпускает 9 золотых и 7 серебряных медалистов.

В нарвской Школе для взрослых два золотых и восемь серебряных медалистов. Нарвскую Эстонскую гимназию пять человек окончили с золотой медалью, а вот серебряную не получил никто.

Всего в этом году средние школы в Нарве оканчивают 416 человек.

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Нарва
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