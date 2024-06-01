В этом году в Нарве с золотой медалью оканчивают среднюю школу 34, с серебряной - 22 человека, пишет rus.err.
По итогам учебного года в Нарве 56 медалистов
Лидером по числу медалистов стала Нарвская гимназия - на счету выпускников этой школы в этом году 18 золотых и 7 серебряных наград.
Нарвский Языковой лицей нынче выпускает 9 золотых и 7 серебряных медалистов.
В нарвской Школе для взрослых два золотых и восемь серебряных медалистов. Нарвскую Эстонскую гимназию пять человек окончили с золотой медалью, а вот серебряную не получил никто.
Всего в этом году средние школы в Нарве оканчивают 416 человек.