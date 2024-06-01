Сб, 1.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Полиция разыскивает пропавшего в Ида-Вирумаа 77-летнего Николая

Северное побережье
Copy
Утром 1 июня Николай ушел из дома попечения в Люганузе, и с тех пор его никто не видел
Утром 1 июня Николай ушел из дома попечения в Люганузе, и с тех пор его никто не видел Фото: PPA

Полиция просит помочь найти 77-летнего Николая, вышедшего из дома попечения в волости Люганузе. Последний раз мужчину видели около 6 утра.

У мужчины нет с собой телефона. Николай быстро устает и, возможно, не сможет самостоятельно найти дорогу обратно. Полиция разыскивает мужчину в этом районе, а также проверяет территорию с помощью дрона.

На Николае серая куртка, темно-синяя рубашка и темно-синие спортивные брюки. У мужчины короткие седые волосы, он носит очки.

Полиция просит всех, кто видел Николая или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх