В Эстонии появились мошеннические схемы с использованием автоответчиков

Мошенники пустили в ход новую схему: злоумышленники от лица сотрудников Smart-ID используют привычные для людей автоответчики на эстонском и русском языках и просят нажать на нужную цифру для получения информации.

В полиции говорят, что различные схемы телефонного мошенничества используются на протяжении четырех лет, и за все это время, согласно статистике, количество потерпевших не уменьшилось. Когда одни схемы приедаются, мошенники придумывают новые. Несмотря на то, что роботизированные звонки не совсем новинка, они скорее используются с целью психологически завлечь потенциальную жертву в разговор и выманить деньги.

"Тот человек, который примет этот звонок, он так легко от него, скажем так, не откажется. Будет тяжело сказать им нет, потому что он сам подтвердил согласие на этот звонок, нажав на ту или иную кнопку. То есть в этом и есть такой хитрый подход, в использовании этого робот-звонка", - пояснил глава отдела Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.

С января по апрель текущего года от мошеннических схем пострадали уже 135 человек. Общий ущерб составляет 750 000 евро. Сотрудники Smart-ID еще раз напоминают людям, что не нужно вводить PIN-коды на своем телефоне, если вы не инициировали аутентификацию самостоятельно. А полиция советует при подозрении на звонок от мошенника переходить на эстонский язык.