Международное агентство понизило рейтинг Эстонии из-за войны в Украине

Кредитный рейтинг Эстонии понизился с уровня AA- до A+, а кредитные рейтинги Литвы и Латвии – с уровня A+ до A.

"Понижение рейтинга отражает нашу позицию, что воздействие войны и региональные геополитические риски в широком плане повлияют на экономический рост Балтийского региона, а также финансы и конкурентоспособность стран в среднепродолжительной перспективе", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Аналитики также отмечают, что причиной понижения рейтинга Эстонии в гораздо большей степени могли быть увеличившийся государственный долг, бюджетный дефицит и слабое состояние экономики страны.

В то же время рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживают сильные институты и сильная экономическая и бюджетная политика, как и членство в ЕС и НАТО.

Агентство также отмечает по-прежнему низкое долговое бремя. Агентство прогнозирует, что в этом году экономике Эстонии предстоит слабый спад из-за низкого внешнего спроса, а в следующем году она начнет расти. Условием для экономического роста является восстановление внешнего спроса в конце этого года и рост потребления при дальнейшем снижении инфляции.

По оценке S&P, в период 2025–2027 средний экономический рост в Эстонии составит чуть меньше трех процентов.