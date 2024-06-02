Налогово-таможенный департамент хочет получить доступ к банковской тайне

Налоговый департамент предложил ввести целевой обмен данными с коммерческими банками, чтобы видеть годовой оборот банковского счета компании.

- Поскольку вся наша деятельность очень жестко регулируется законодательством, чтобы сделать сбор налогов более эффективным, мы рекомендовали законодателю предоставить нам дополнительные аналитические возможности", - сказала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента по налогам Райли Роосимаа.

По словам Роосимаа, они хотят использовать массовые данные о деньгах, прошедших через банковские счета, в качестве консолидированных данных при анализе рисков, причем как для налогоплательщиков-физических лиц, так и для налогоплательщиков-юрлиц.

- MTA хочет получить обзор общих денежных потоков от поставщиков финансовых услуг, а не отдельных транзакций. Мы хотим дополнить наши модели риска данными о массовых транзакциях, чтобы лучше оценить правильность налоговых обязательств и повысить точность выбора целей аудита, - пояснила Роосимаа.

По ее словам, это создаст условия для того, чтобы налоговая инспекция могла лучше направить дорогостоящие для налогоплательщика процессуальные ресурсы на проблемных налогоплательщиков и не беспокоить тех, у кого все в порядке.

Эвелин Лийвамяги, вице-канцлер Министерства финансов, сказала, что в нынешней бюджетной ситуации одним из приоритетов является эффективный сбор положенных по закону налогов. Однако для этого налоговой инспекции необходима качественная информация, которую можно будет использовать при анализе рисков.

- Кто и как передает информацию в МТА, определяется законом о налоговом управлении. Мы ищем оптимальный способ дополнить закон, чтобы МТА получало более качественную информацию. Это, конечно, не означает ежеквартальную передачу данных всех компаний, - добавила Лийвамяги.

Банковский союз не поддерживает реализацию модели обмена данными в таком виде. Лидер профсоюза Катрин Талихярм рассказала, что налоговая инспекция познакомила их с этой моделью, целью которой является улучшение идентификации налоговых рисков, и что это концептуально совершенно новый подход.

По мнению Талихярми, ее необходимо проанализировать с точки зрения банковской тайны, защиты персональных данных, вторжения в частную жизнь, соразмерности меры, административной нагрузки, а также связанных с этим рисков.

"Помимо прочего, необходимо выяснить, является ли такое вмешательство юридически допустимым, необходимым и соразмерным", - сказал он.