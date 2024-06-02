Торгово-промышленная палата: увеличение штрафов не приведет к уменьшению правонарушений

Согласно планируемым изменениям, предусмотренная Пенитенциарным кодексом штрафная единица будет увеличена с 4 до 8 евро с 1 января 2025 года. С помощью изменений предполагается повлиять на граждан, чтобы они вели себя более законопослушно и воздерживались от совершения правонарушений.

Однако, по мнению Торгово-промышленной палаты Эстонии, такая мера не поможет предотвратить совершение проступков. Для людей с более высокими доходами такие штрафы будут по-прежнему незначительны.

Чтобы стимулировать уменьшение числа нарушений и проступков, следует более широко оценить и проанализировать уголовную политику, чтобы внедрить другие действия и решения, которые помогут сделать поведение людей более законопослушным, пишет организация на своем сайте.

К примеру, вполне реально, что более широкое раскрытие информации о совершении правонарушения или введение некоторых ограничений на деятельность лица, совершившего деяние, могут оказать значительно больший эффект, нежели увеличение штрафа.