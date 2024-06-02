Перед выборами в Европарламент больше всех обещаний дали центристы

Больше всего обещаний дала Центристская партия - 169, Isamaa - 159, социал-демократы - 152, Eesti 200 - 71, KOOS - 68, "Правые" - 53, Партия реформ - 48, "Зеленые Эстонии"- 24, EKRE - 13, сообщили в субботу авторы проекта "Слово и дело".

Программы независимых кандидатов нигде не опубликованы, поэтому их обещания не были учтены в статистике.

Главное преимущество платформы в том, что на ней создана возможность отслеживать выполнение обещаний.

Выборы в Европейский парламент будут проходить в Эстонии с понедельника, 3 июня, до воскресенья, 9 июня.

За 7 мест в ЕП, предназначенных депутатам от Эстонии, будут бороться 78 кандидатов, из которых 73 баллотируются по спискам 9 партий.