Вс, 2.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В понедельник сохранится вероятность дождей и гроз

Северное побережье
Copy
Люди в дождь на улице
Люди в дождь на улице Фото: Edijs Pālens/LETA

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, днем температура останется выше двадцати градусов, но сохранится вероятность сильных дождей и даже града.

По прогнозу Агентства окружающей среды, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. По многим регионам туманы. На материке ветер слабый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Утром местами туманы. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Возможен град. К вечеру погода начнет проясняться. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 20-25, на побережье до 17 градусов тепла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх