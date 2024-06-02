В понедельник сохранится вероятность дождей и гроз

По прогнозу Агентства окружающей среды, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. По многим регионам туманы. На материке ветер слабый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Утром местами туманы. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Возможен град. К вечеру погода начнет проясняться. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 20-25, на побережье до 17 градусов тепла.