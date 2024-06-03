С понедельника стартует неделя выборов в Европарламент

- На выборах в Европейский парламент есть лишь один избирательный округ, в котором выбираются 7 будущих депутатов. Поскольку мы используем электронный список избирателей, то голосовать за кандидатов можно вплоть до главного дня голосования с любого избирательного участка по всей Эстонии, - пояснил rus.err. глава госслужбы по организации выборов Арне Койтмяэ.

Практика прошлых лет показывает, что на выборах в Европейский парламент активность избирателей значительно ниже, чем на парламентских. Особенно эта разница заметна в Ида-Вирумаа. Однако прошлые выборы в Рийгикогу показали возросшую активность избирателя и избирком надеется, что хотя бы часть этой активности перейдет и на выборы в Европарламент.

"Все выборы важны, но разумеется многие люди считают, что Европарламент как-то слишком далеко от нас, что он практически не касается Эстонии. Но в этот раз на выборы в Европарламент очень важны для Эстонии и разумеется на них следует идти, не стоит давать кому-то возможность решать за вас. Последние события показали, что сильный и функционирующий Евросоюз очень важен для Эстонии", - отметила глава эстонского представительства Еврокомиссии Вивиан Лоонела.

Всего в выборах в Европарламент участвуют представители 9 партий и 5 независимых кандидатов. В следующее воскресенье, 9 июня, голосовать по интернету будет уже нельзя, но будут работать избирательные участки по всей стране. И также в воскресенье можно будет переголосовать за нового кандидата, если вы уже отдали свой голос ранее.