ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТИТУЛ Йыхвиская гимназия выбрана школой года в Эстонии

Главной темой конкурса в этом году была связь неформального обучения с различными видами обучения вне обычных школьных занятий. За титул боролись 24 школы, от крупных гимназий до небольших сельских школ. Второе место получила школа Раазику, третье - таллиннская Школа святого Иоанна.

В жюри входили музыкант и популяризатор образования в Сетумаа Ленна Куурмаа, директор Ляэнемааской объединенной гимназии, получившей титул "Школа года - 2022", Гина Метссалу, Лаура Кырвитс из ERR, Лассе Рихард Сиссас из Эстонского союза ученических представительств, Кятлин Валге из Департамента образования и по делам молодежи и Марис Райметс из Министерства образования и науки.

Как писало недавно "Северное побережье", Йыхвиская гимназия нынче уже пятый год подряд входила в число финалистов и претендовала на звание школы 2024 года. Народное голосование проходило до 24 мая.