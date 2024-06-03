Столкновение на шоссе: автоводительница перепутала педали

Полиция сообщила, что около трех часов дня в воскресенье, 2 июня, на 182-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в Тойлаской волости, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как уже установлено, управлявшая автомобилем "Toyota RAV 4" 54-летняя женщина якобы перепутала педали управления, вследствие чего внезапно резко нажала на тормоз.

Тут же успел затормозить и остановился ехавший следом автомобиль "Volvo V70", которым управлял 35-летний мужчина.

Третьим ехал по шоссе грузовик "Volvo FH-420", которым управлял 55-летний водитель, и вот он уже не смог остановить свою машину вовремя, так что грузовик врезался сзади в легковушку.

От столкновения пострадала 84-летняя пассажирка легкового автомобиля "Volvo V70", женщину доставили в больницу.