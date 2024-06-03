На пограничной реке Нарва уже строятся пять станций мониторинга

В настоящее время системами мониторинга охвачено около 70 процентов реки Нарва. Чтобы пограничники имели полный обзор происходящего на реке, в ближайшие годы будут построены 14 новых станций мониторинга, и из них пять будут установлены на участке между Нарва-Йыэсуу и Нарвой в рамках первого этапа.

"Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций. Затем будут районы Кыргесоо и Кароли. Следующие девять позиций мониторинга будут построены между Мустайыэ и Кароли, а патрульные дороги и подъездные пути будут созданы в рамках второго этапа", - сообщила ERR руководитель проекта строительства восточной границы Мерле Тикк.

По ее словам, строительство идет с опережением графика и первые пять позиций могут быть готовы уже этой осенью. Договор на строительство остальных девяти будет подписан летом, и, по планам, они будут готовы через три года вместе с подъездными дорогами.

Это обойдется в общей сложности в 14 миллионов евро, и тогда пограничники смогут наблюдать все, что происходит на реке, включая движение беспилотников в приграничных зонах.