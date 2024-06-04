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Обмен землями Кохтла-Ярве может согласиться отдать улицу Таммику Йыхви

Эрик Калда
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Йыхви уже много лет хотел получить от Кохтла-Ярве район улицы Таммику. Теперь, похоже, до его передачи осталось немного.
Йыхви уже много лет хотел получить от Кохтла-Ярве район улицы Таммику. Теперь, похоже, до его передачи осталось немного. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Нынешнее Кохтла-Ярвеское горуправление изменило точку зрения относительно обмена земель с Йыхви и согласилось также, например, на передачу Йыхвиской волости улицы Таммику.

В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение обменяться несколькими участками земли, однако Кохтла-Ярве тянул с принятием решения. Предположительно, этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.

Получить земли соглашались, а отдавать - нет

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