Нынешнее Кохтла-Ярвеское горуправление изменило точку зрения относительно обмена земель с Йыхви и согласилось также, например, на передачу Йыхвиской волости улицы Таммику.
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Обмен землями ⟩ Кохтла-Ярве может согласиться отдать улицу Таммику Йыхви
В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение обменяться несколькими участками земли, однако Кохтла-Ярве тянул с принятием решения. Предположительно, этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.