Обмен землями Кохтла-Ярве может согласиться отдать улицу Таммику Йыхви

В августе прошлого года Йыхвиское волостное собрание сделало городу Кохтла-Ярве предложение обменяться несколькими участками земли, однако Кохтла-Ярве тянул с принятием решения. Предположительно, этому предшествовали долгие переговоры между йыхвиской и кохтла-ярвеской властями и предложение Йыхви исходило из достигнутого на этих переговорах консенсуса.