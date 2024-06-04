На позапрошлой неделе российские пограничники увезли с эстонской стороны на реке Нарва 24 пограничных буя, и министр внутренних дел отчитался об этом в парламенте на прошлой неделе.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Эстония так и будет смотреть, как Россия крадет ее пограничные буи?
Министр внутренних дел ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС:
- Россия не получила того, чего хотела. Конечно, России не интересны эти буи, но этой акцией они хотели спровоцировать эстонское государство, чтобы наша погранохрана зашла на российскую территорию, применила оружие на российской территории или хотя бы достала его. Это можно снять на видео, потом показать в западном мире и повернуть эту новость против Эстонии, сказав, что мы тоже из тех, кто не уважает никакие международные правила, и этим можно ослабить влияние Эстонии среди ее союзников. В западном мире к таким вещам, безусловно, относятся серьезно.
Если Россия снова сделает что-то подобное, у нас будет возможность ответить России. У PPA есть различные возможности там на водной границе. Мы просто не будем их здесь обнародовать, потому что это предложения кабинета безопасности правительства. И, возможно, нам не стоит прямо сейчас сообщать России, что именно мы можем сделать. Но в конечном итоге правительство также должно дать добро на эти шаги, тогда у нас появится возможность все это сделать.