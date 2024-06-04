ОДИН ВОПРОС Эстония так и будет смотреть, как Россия крадет ее пограничные буи?

- Россия не получила того, чего хотела. Конечно, России не интересны эти буи, но этой акцией они хотели спровоцировать эстонское государство, чтобы наша погранохрана зашла на российскую территорию, применила оружие на российской территории или хотя бы достала его. Это можно снять на видео, потом показать в западном мире и повернуть эту новость против Эстонии, сказав, что мы тоже из тех, кто не уважает никакие международные правила, и этим можно ослабить влияние Эстонии среди ее союзников. В западном мире к таким вещам, безусловно, относятся серьезно.