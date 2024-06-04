Местный житель: "Людям в Люганузе достанется лишь толика от эльдорадо ветропарков"

В каком виде волость Люганузе сможет быть жизнеспособной? Как волость ветряков, где близкая к природе среда обитания превращена в искусственную, где в некоторых местах наблюдается визуальное загрязнение на 360 градусов, где леса вырублены, где в лесах, на полях и лугах можно увидеть большое количество бетонных колонн с вращающимися гигантскими лопастями, но где по-прежнему нет хорошо оплачиваемых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов? Станет ли панацеей компенсация за неудобства от ветряков, размер которой после распределения среди жителей окажется мизерным? Не верится, что эта т.н. плата за терпимость будет достаточной для того, чтобы население волости молодело и волость развивалась.

Никто не спрашивает, хотят ли люди жить рядом с такими лесами ветряков. Руководители волости, вероятно, надеются, что со временем все жители волости переедут в город Кивиыли. Тогда у волости будет один центр, управлять которым будет проще и дешевле. Но дело в том, что сбалансированное развитие должно происходить по всей волости, и жизнь не может быть сосредоточена только в городе Кивиыли. На всей территории волости должна сохраниться приятная для людей среда обитания. Возвращающаяся молодежь, как правило, выбирает в качестве места жительства сельскую местность. Именно из-за природной среды они хотят жить в деревнях.