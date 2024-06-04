Волость Люганузе охватил бум ветряных электростанций. Мы - приморская волость в наветренном краю, и прямо здесь находится подстанция Пюсси, где легко подавать электричество в сеть. Государство поддерживает производство экологически чистой энергии и строительство ветряных электростанций, поэтому взоры всех застройщиков обратились к волости Люганузе.
Местный житель: "Людям в Люганузе достанется лишь толика от эльдорадо ветропарков"
После последнего заседания волостного собрания в производстве волостной управы Люганузе находятся планировки для установки как минимум 170 ветрогенераторов. Вместе с уже работающими 25 ветряными турбинами в волости будет насчитываться в общей сложности 190 ветряных турбин. Что дальше? Такими темпами волость Люганузе вскоре может стать волостью ветряков, где повсюду населенные пункты окружают ветропарки.
- Если бы на каждый из 190 ветряков в волости было создано хотя бы одно высокооплачиваемое рабочее место, тогда было бы чем привлечь молодежь в волость. К сожалению, ветропарки не создают новых рабочих мест в волости.
Если прежняя волостная власть хотела прежде всего составить общую планировку волости и повременить с рассмотрением новых ходатайств о планировке, то нынешняя волостная власть норовит сразу приступать к планированию ветряных электростанций. В настоящее время волостная управа составляет новую общую планировку волости. Частью новой общей планировки является также тематическая планировка ветропарков, которая на основе исследований специалистов определит подходящие для ветряных электростанций территории. Сейчас, когда по всей волости инициируются специальные планировки строительства ветропарков, тематическая планировка ветропарков в новой общей планировке волости может потерять смысл еще до ее принятия. В волости Люганузе возникает эльдорадо ветропарков.
Программа развития волости Люганузе пронизана печальной констатацией того, что население волости сокращается и стареет. Природа прекрасна, инфраструктура и услуги имеются, но молодым людям нужно больше хороших рабочих мест. Как строительство большого количества ветряных электростанций будет способствовать росту и омоложению населения волости Люганузе? Если бы на каждый из 190 ветряков в волости было создано хотя бы одно высокооплачиваемое рабочее место, тогда было бы чем привлечь молодежь в волость. К сожалению, ветропарки не создают новых рабочих мест в волости.
В каком виде волость Люганузе сможет быть жизнеспособной? Как волость ветряков, где близкая к природе среда обитания превращена в искусственную, где в некоторых местах наблюдается визуальное загрязнение на 360 градусов, где леса вырублены, где в лесах, на полях и лугах можно увидеть большое количество бетонных колонн с вращающимися гигантскими лопастями, но где по-прежнему нет хорошо оплачиваемых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов? Станет ли панацеей компенсация за неудобства от ветряков, размер которой после распределения среди жителей окажется мизерным? Не верится, что эта т.н. плата за терпимость будет достаточной для того, чтобы население волости молодело и волость развивалась.
Никто не спрашивает, хотят ли люди жить рядом с такими лесами ветряков. Руководители волости, вероятно, надеются, что со временем все жители волости переедут в город Кивиыли. Тогда у волости будет один центр, управлять которым будет проще и дешевле. Но дело в том, что сбалансированное развитие должно происходить по всей волости, и жизнь не может быть сосредоточена только в городе Кивиыли. На всей территории волости должна сохраниться приятная для людей среда обитания. Возвращающаяся молодежь, как правило, выбирает в качестве места жительства сельскую местность. Именно из-за природной среды они хотят жить в деревнях.
Никто не говорит о том, что будет через 25 лет, когда закончится срок службы установленных ветряков. Останутся ли такие же культи, как в волости Виру-Нигула у шоссе Таллинн-Нарва? Куда денутся использованные двигатели и лопасти?
Один из членов Люганузеского волостного собрания в частной беседе сказал, что на самом деле здесь не будет столько ветряных турбин. Не стоит быть наивным. Девелоперы хотят получить в свои руки все мощности ветропарков, на которые поданы ходатайства. Из кожи вон вылезут, чтобы не пришлось довольствоваться меньшим количеством ветряков.
К сожалению, государством не регламентировано, сколько ветряков волость обязана терпеть и с какого количества можно начать говорить "нет" ходатаям. С одной стороны, волость вроде бы является основным лицом, принимающим решения о том, какую застройку разрешить на территории волости. С другой стороны, законных возможностей сказать "нет" осталось не так уж и много. С оценкой воздействия на окружающую среду у нас все как есть. Волостная управа и волостное собрание должны установить приоритеты, будь то сбалансированное развитие, привлекающее людей к жизни в волости, или преимущественное развитие промышленной среды, и принять соответствующие решения. И приоритеты также можно было бы честно изложить людям.