ФОТОГАЛЕРЕЯ Прошедшие в Нарве Дни города оказались самыми многолюдными за постковидные годы

Дни города в Нарве отмечались нынче с 31 мая по 2 июня. Главная праздничная площадка находилась в парке EV100, но, например, воскресный день художника переместился нынче впервые на территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры. Забеги же и "Гонки на мыльницах" проводились традиционно в зоне отдыха Йоаорг.

- Можно однозначно сказать, что праздник получился самым массовым в городе в постковидное время, - очень доволен Дмитрий Вергун из отдела культуры Нарвской горуправы, занимавшегося организацией основных мероприятий. - В течение всех дней чувствовалась сильнейшая позитивная энергия от людей, которые как организовывали это событие, так и участвовали в нем. Много радостных и счастливых лиц - что может быть прекраснее! Даже временами непогода не только не остановила нарвитян, а, скорее, добавила им еще больше энергии и драйва.