Прошедшие в приграничном городе Дни Нарвы были отмечены изменчивой погодой: один и тот же зонт спасал его обладателя как от палящего солнца, так и от проливного дождя. Но жаркого летнего солнца было над Нарвой однозначно больше, чем туч.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Прошедшие в Нарве Дни города оказались самыми многолюдными за постковидные годы
Дни города в Нарве отмечались нынче с 31 мая по 2 июня. Главная праздничная площадка находилась в парке EV100, но, например, воскресный день художника переместился нынче впервые на территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры. Забеги же и "Гонки на мыльницах" проводились традиционно в зоне отдыха Йоаорг.
- Можно однозначно сказать, что праздник получился самым массовым в городе в постковидное время, - очень доволен Дмитрий Вергун из отдела культуры Нарвской горуправы, занимавшегося организацией основных мероприятий. - В течение всех дней чувствовалась сильнейшая позитивная энергия от людей, которые как организовывали это событие, так и участвовали в нем. Много радостных и счастливых лиц - что может быть прекраснее! Даже временами непогода не только не остановила нарвитян, а, скорее, добавила им еще больше энергии и драйва.
Музыкальными звездами прошедших Дней Нарвы - 2024 стали Таня Михайлова - вечером в пятницу и Алика - в субботу.
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