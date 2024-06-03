Уйкалаская свалка горела опять

После полуночи 1 июня в центр тревоги сообщили о дыме на Уйкалаской свалке в Тойлаской волости. К 01.32 спасателям удалось потушить возгорание, охватившее площадь в 300 квадратных метров, а в 02.30 работы по тушению были завершены.

На следующий день на той же территории снова обнаружили несколько мест горения. На месте использовали для работ по тушению экскаватор.

Работы по тушению закончили к вечеру 2 июня. Пожар тушили профессиональные спасатели из Йыхви, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кивиыли и Кохтла-Ярве, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Ранну.

Ранним утром 3 июня спасателей вновь вызвали из-за дыма на Уйкаласкую свалку. Однако спасатели установили, что над свалкой - пар, и опасности возгорания не было.

Напомним, большой пожар в Уйкала начался вечером 22 мая, и в наиболее активной его фазе огонь охватил на горе отходов 30-метровой высоты площадь в 4,2 га. Работы по тушению огня велись круглые сутки, в них был задействован также вертолет.

Активное возгорание было ликвидировано в начале прошлой недели.

На свалке 28 мая продолжился контроль территории возгорания, обнаружено было шесть очагов огня, которые тоже ликвидировали. Поверхностного горения и дыма в зоне складирования больше не было, с помощью экскаваторов очаги огня были вскрыты на трехметровую глубину и залиты водой.