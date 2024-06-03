В минувшие выходные спасатели неоднократно выезжали на тушение возгораний на Уйкалаской свалке.
Уйкалаская свалка горела опять
После полуночи 1 июня в центр тревоги сообщили о дыме на Уйкалаской свалке в Тойлаской волости. К 01.32 спасателям удалось потушить возгорание, охватившее площадь в 300 квадратных метров, а в 02.30 работы по тушению были завершены.
На следующий день на той же территории снова обнаружили несколько мест горения. На месте использовали для работ по тушению экскаватор.
Работы по тушению закончили к вечеру 2 июня. Пожар тушили профессиональные спасатели из Йыхви, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кивиыли и Кохтла-Ярве, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Ранну.
Ранним утром 3 июня спасателей вновь вызвали из-за дыма на Уйкаласкую свалку. Однако спасатели установили, что над свалкой - пар, и опасности возгорания не было.
Напомним, большой пожар в Уйкала начался вечером 22 мая, и в наиболее активной его фазе огонь охватил на горе отходов 30-метровой высоты площадь в 4,2 га. Работы по тушению огня велись круглые сутки, в них был задействован также вертолет.
Активное возгорание было ликвидировано в начале прошлой недели.
На свалке 28 мая продолжился контроль территории возгорания, обнаружено было шесть очагов огня, которые тоже ликвидировали. Поверхностного горения и дыма в зоне складирования больше не было, с помощью экскаваторов очаги огня были вскрыты на трехметровую глубину и залиты водой.
Во вторник вечером Спасательный департамент остановил активные работы по тушению на свалке, а наблюдение за возгоранием на свалке и дальнейшие работы по тушению были переданы под ответственность владельца. В среду спасатели приступили к сбору снаряжения и продолжили ежедневную проверку территории с помощью дронов, оснащенных термокамерами.
Департамент окружающей среды выявил нарушения на Уйкалаской свалке еще за месяц до возгорания, и 22 апреля в связи с ними было начато административное производство. Выданное свалке комплексное разрешение по окружающей среде установило с нового года более строгие, чем прежде, требования к свалке, однако Департамент окружающей среды все же обнаружил, что на некоторых площадках отходов складировалось больше, чем разрешено, а в одном месте отходы собирались там, где их вообще быть не должно.
Руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис сказала "Северному побережью" в начале прошлой недели, что они получили от свалки ответ с обещанием привести ее в порядок в соответствии с требованиями к августу месяцу, однако из-за большого возгорания встал вопрос, не остановить ли пока прием отходов на свалке. На настоящий момент Департамент окружающей среды принял такое решение и остановил прием отходов на один месяц.