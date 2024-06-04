ПЕРЕДОВИЦА Почему на этот раз выборы особенно важны?

Однако контекст нынешних выборов в Европарламент совсем иной прежде всего из-за происходящей в Украине войны. Теперь Европа ощутила угрозу безопасности и после некоторых колебаний начала также действовать. В достаточной мере или нет, это другой вопрос. Но в любом случае обуздание агрессивной России является сейчас для Евросоюза вопросом номер один, и поэтому к этим выборам тоже надо отнестись иначе.

Хотя, вероятно, большая часть сил как в Эстонии, так и в остальной Европе однозначно настроена против российской агрессии, находятся и такие, кто, выражая свои точки зрения на эту тему, темнят, называют агрессивную войну конфликтом или и вовсе оправдывают действия России. У нас в Эстонии тоже есть кандидаты с такими воззрениями, одним из самых ярких из них является, конечно же, подозреваемый в антигосударственной деятельности Айво Петерсон.

Для того чтобы минимизировать шансы одобряющих действия России пройти в Европарламент, и нужно идти на выборы.

Для Ида-Вирумаа важен, конечно, также зеленый поворот, который превратился в Европе чуть ли не в зеленое безумие. Тут тоже следует отдать предпочтение кандидатам, которые разумно воспринимают переход на более дружелюбный к окружающей среде образ жизни и не призывают немедленно уничтожать промышленность, являющуюся основой экономики государства.