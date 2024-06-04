Несмотря на очень жаркую погоду, в субботнем Нарвском городском забеге приняли участие более 2300 бегунов и ходоков, и еще пара тысяч человек приняли участие в пятничном шествии.
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Несколько тысяч энтузиастов в жаркую субботу наслаждались бегом по улицам Нарвы
С 2011 года, когда Мати Лиллиаллик организовал в Нарве крупнейшее в Ида-Вирумаа мероприятие народного спорта, ранее известное как Энергетический забег, а теперь как Нарвский городской забег, бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ почти всегда была среди участников. Ее то и дело спрашивают, зачем участвовать в крупных мероприятиях, если можно двигаться самостоятельно.