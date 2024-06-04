Несколько тысяч энтузиастов в жаркую субботу наслаждались бегом по улицам Нарвы

С 2011 года, когда Мати Лиллиаллик организовал в Нарве крупнейшее в Ида-Вирумаа мероприятие народного спорта, ранее известное как Энергетический забег, а теперь как Нарвский городской забег, бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ почти всегда была среди участников. Ее то и дело спрашивают, зачем участвовать в крупных мероприятиях, если можно двигаться самостоятельно.

- Моя душа всегда жаждет концерта, крупного мероприятия, сопричастности и т.д. Здесь можно наслаждаться компанией, совместным свершением, чувством локтя и чем-то общим. На трассе ты получаешь удовольствие от общения с незнакомцем, да что там с незнакомцем, здесь мы все едины, слова поддержки, внимание и т.д. - это все само собой разумеющееся. В качестве дополнительного бонуса - подбадривание и аплодисменты зрителей и болельщиков. Лишь позже до меня доходит, что были знакомые, которых я давно не видела, но которые меня горячо подбадривали. Классное чувство! Дома перед телевизором еще насидишься! - отметила она.