Госсуд: государство не обязано обеспечивать образование на русском или ином иностранном языке

В своем постановлении Государственный суд пояснил, что Конституция ЭР не гарантирует право требовать от государства предоставлять основное образование на ином языке, отличном от государственного.

Госсуд объяснил, что право на образование, предусмотренное конституцией, не подразумевает обязанность государства обеспечивать основное образование на другом языке, кроме эстонского. Изучать другие языки можно либо в частных школах, либо в учебных заведениях национальных меньшинств.

Сохранение национальной идентичности является конституционным правом, которое защищает и Европейская конвенция по правам человека. Из этого следует обязанность государства не препятствовать изучению и использованию родного языка человека.

Однако, из этого не следует обязанность государства или муниципалитетов обеспечивать образование на иностранном языке в государственных и муниципальных школах.