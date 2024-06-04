Полиция просит помощи населения в поиске ушедшего из дома и пропавшего мужчины.
В Нарве разыскивают пропавшего мужчину
Утром во вторник, 4 июня, поступило сообщение, что еще 31 мая Константин не вернулся к себе домой на проспекте Выйду, и его близкие встревожены. Мужчина ушел в районе десяти часов вечера - и пропал. Документов и телефона у него при себе не было.
Константин ростом 180 сантиметров, у него короткие волосы и спортивное телосложение, как сообщает полиция. На Константине при выходе из дома были светлая футболка, серые брюки и спортивные сандалии.
Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить об этом по экстренному телефонному номеру 112.