В Нарве разыскивают пропавшего мужчину

Утром во вторник, 4 июня, поступило сообщение, что еще 31 мая Константин не вернулся к себе домой на проспекте Выйду, и его близкие встревожены. Мужчина ушел в районе десяти часов вечера - и пропал. Документов и телефона у него при себе не было.