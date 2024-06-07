Старые шины все еще можно найти в лесу, хотя их можно сдать совершенно бесплатно

С одной стороны, этого требует закон, а с другой, то обстоятельство, что никто не стремится излишне использовать более дорогие зимние шины. Это дополнительные расходы. Если добавить сюда, что старая шина становится в конце своего жизненного пути проблемным, на первый взгляд, отходом, то каждому домохозяйству стоит быть в курсе вторичного использования шин.

Если поездить по Эстонии, то, к сожалению, кое-где можно увидеть самочинные шинные свалки. Даже гуляя в лесу можно наткнуться в глубокой чаще на одинокую старую шину, которая потихоньку уже начала сливаться с природой.

Поневоле возникает вопрос: как ты, шина, сюда попала?.. Упала с неба, отвалившись от какой-нибудь летающей машины? На самом деле все проще. К сожалению, некоторые из нас по-прежнему безответственно относятся к природе, а тем самым и ко всем нам. Или же кто-то живет еще в "процветающем советском времени", когда шины были дефицитом и, по сути, отсутствовал четкий процесс сбора и утилизации старых шин? Хочется надеяться, что в голове у большей части вывозящих старые шины в лес царит, скорее, незнание того, что старые шины можно совершенно бесплатно сдать в ближайшем пункте сбора. Последний может располагаться также куда ближе, чем лес.

Сдать просто и платить не нужно