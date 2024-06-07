Погода нынешней весной была переменчивой, но, несмотря на это, апрель все же был тем временем, когда шины следовало поменять.
Старые шины все еще можно найти в лесу, хотя их можно сдать совершенно бесплатно
С одной стороны, этого требует закон, а с другой, то обстоятельство, что никто не стремится излишне использовать более дорогие зимние шины. Это дополнительные расходы. Если добавить сюда, что старая шина становится в конце своего жизненного пути проблемным, на первый взгляд, отходом, то каждому домохозяйству стоит быть в курсе вторичного использования шин.
Если поездить по Эстонии, то, к сожалению, кое-где можно увидеть самочинные шинные свалки. Даже гуляя в лесу можно наткнуться в глубокой чаще на одинокую старую шину, которая потихоньку уже начала сливаться с природой.
Поневоле возникает вопрос: как ты, шина, сюда попала?.. Упала с неба, отвалившись от какой-нибудь летающей машины? На самом деле все проще. К сожалению, некоторые из нас по-прежнему безответственно относятся к природе, а тем самым и ко всем нам. Или же кто-то живет еще в "процветающем советском времени", когда шины были дефицитом и, по сути, отсутствовал четкий процесс сбора и утилизации старых шин? Хочется надеяться, что в голове у большей части вывозящих старые шины в лес царит, скорее, незнание того, что старые шины можно совершенно бесплатно сдать в ближайшем пункте сбора. Последний может располагаться также куда ближе, чем лес.
Сдать просто и платить не нужно
В Эстонии уже давно действует простая и понятная система круговорота шин. Потребителю стоит знать самые простые ее моменты. Когда мы покупаем шины в торговой сфере или приобретаем грузовики, тракторы и прочую тяжелую и спецтехнику, то там в цене шин уже учтена плата за последующий сбор и утилизацию. В соответствии с законом, действуют организации ответственности производителей, то есть некоммерческие объединения, которые за эти деньги предлагают решения в конце срока службы шин.
Эти решения дружелюбные и удобные. Во-первых, сдача шин на вторичное использование для всех нас бесплатная. Во-вторых, у "Rehviringlus" имеется более 100 пунктов приема. Их плотность расположения рассчитана так, чтобы даже из самых удаленных точек Эстонии доехать до них было не особо сложно. Плотность сети впечатляет.
У частных лиц принимают за один раз до двух смен шин. Если у человека накопилось их больше, то ему - а также предприятиям, привозящим старые шины на повторное использование, - нужно заполнить сопроводительный лист на домашней странице "Rehviringlus". Причина тут очень простая. Так как в случае более крупных объемов пункт приема физически не в состоянии сразу принять все шины, то нужно будет просто немного подождать, пока вывоз на центральный склад не освободит для них дополнительное место.
Как видно, нет разницы, везти шины в пункт приема в перенаселенном таллиннском регионе или в реже заселенном регионе Эстонии, и, следовательно, отсутствует всякая причина выбрасывать шины в лес. Не говоря уж о том, что такое поведение является виновным деянием.
Принимают больше шин, чем продают
Доставка шин на повторное использование является ценностью с точки зрения не только удобства для потребителя, но и уменьшения нашего общего следа в окружающей среде. В Эстонии в 2023 году на повторное использование было собрано почти 19000 тонн старых шин. В то же время новых шин было продано почти 14000 тонн. В это различие оборота стоит включить общий спад продаж шин, а также то, что на повторное использование поступило больше старых шин, например, с укрытия силосных ям.
К сожалению, приходится признать, что нынешний Закон об отходах не относится одинаково ко всем импортерам шин. К примеру, импортеры новых и бывших в употреблении легковых автомобилей не обязаны вносить плату за сбор и утилизацию за установленные на этих автомобилях шины. Подготовленные нами поправки в новый текст Закона об отходах должны сгладить это неравенство.
Дальнейшая жизнь старых шин очень разнообразная, что, в свою очередь, поддерживает нашу прозябающую экономическую жизнь и в других секторах. Почти половина эстонских шин, то есть 44%, вывозились из Эстонии, где из шинного материала производят гранулы, в свою очередь, возвращающиеся на мировой рынок в виде новой продукции. Восемь процентов шин обретают новую жизнь благодаря протектированию и продолжают ездить по нашим дорогам и полям, будучи главным образом на грузовых автомобилях и тяжелой спецтехнике. Более крупные шины используются также на гранитных шахтах Северных стран для производства взрывных матов, что опять же составляет 8% всего повторного использования эстонских старых шин.
Цементные производства тоже получают значительное количество отечественных старых шин в виде эффективного энергоисточника, то есть туда отправляется 19% старых шин. Оставшийся 21% используется на мелиоративных работах, на карьерах и свалках при строительстве дренажей как в Эстонии, так и в Финляндии.
Старые шины - достойный благодарности материал
Старые шины как в Эстонии, так и в Финляндии нашли применение и, например, в дорожном строительстве, где шинные блоки используются в качестве замещающего дорогие полезные ископаемые материала. А также там, где, например, песок и гравий из-за особенностей почвы быстро поглощается и дорога быстро начинает разваливаться. В Финляндии шинную крошку используют даже при очистке сточных вод.
Методы, когда старые шины находят эффективное применение на различных связанных с поверхностью земли строительных объектах, являются одними из самых дружелюбных к окружающей среде, поскольку при правильном использовании шины почти не разлагаются. Основное загрязнение от шин исходит именно при их целевом использовании, то есть при вращении. Именно тогда при износе шин образуется много вредных мелких частиц, поступающих как в воздух, так и в грунтовые воды и вообще в окружающую среду. При использовании шин в качестве источника энергии они, правда, физически исчезают из нашего поля зрения, однако образуют другие опасные отходы во главе с золой, в том числе в виде различных соединений углерода.
Мы в маленькой Эстонии должны с большей ответственностью относиться к экологичному жизненному пути шин, как на селе, так и в городе. О старых шинах мы задумываемся больше в сезон их замены, однако в домохозяйстве стоит осматриваться в любое время года. Таким образом мы сможем лучше посодействовать также повторному использованию шин, когда их вывоз происходит не сезонно, а круглогодично. И как уже было сказано, принимают все - от велосипедных шин до тракторных и комбайновых. Так "Rehviringlus" уже организовал это.