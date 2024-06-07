Выйди из сети - и бегом на улицу!

Как уменьшить время, проводимое перед экраном, посвятив его и вовсе более полезному для здоровья движению? Формирование привычки к движению может оказаться при правильном подходе на удивление простым делом.

Уясните, куда уходит ваше время

Большей частью мы не ощущаем, как много времени уходит у нас на пользование смарт-устройствами. Данные об этом можно найти в обзоре экранного времени смарт-устройства. Там вы увидите, на какие приложения и веб-страницы вы тратите больше всего времени, а также сможете подумать, действительно ли нужна вам вся эта информация - или же лучше потратить часть этого времени на какое-нибудь более полезное занятие, например, на движение.

Убедитесь, что вы достаточно двигаетесь, чтобы сохранить свое здоровье

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослые люди должны двигаться не менее 2,5-5 часов в неделю с умеренной интенсивностью или не менее 1,25-2,5 часа в неделю с более высокой интенсивностью. Кроме того, рекомендуется два раза в неделю делать упражнения, укрепляющие мышцы, а также сократить время, проводимое в сидячем положении.

Детям и молодежи ВОЗ рекомендует двигаться не менее 60 минут в день с умеренной или высокой активностью. Кроме того, следует не менее трех дней в неделю заниматься физической деятельностью высокой интенсивности, выполнять укрепляющие мышцы и кости упражнения, а также меньше сидеть.