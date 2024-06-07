Принципиальное решение Можно ли вообще в будущем взвешивать возможность использования в Эстонии ядерной энергии

Так что важно принципиальное решение, можно ли в принципе взвешивать эту вещь. И тогда можно будет более детально проанализировать и очень четко определить, в каких законодательных рамках, в каких случаях, в случае каких типов реакторов парламент должен будет каждый раз принимать решение, а в случае каких не должен, и будет ли это предоставлено решать регулятору. Эти дискуссии состоятся в будущем при разработке закона о ядерной безопасности. В данном случае мы и выдаем правительству мандат именно на это.

Соцдемы: нужна ли все же Эстонии атомная станция?

Прийт Ломп. Фото: Erakogu

ПРИЙТ ЛОМП, член Рийгикогу, СДПЭ:

- Социал-демократы не против атомной энергии, однако мы доверяем специалистам, которые на основании своих расчетов и опыта утверждают, что Эстония не должна стать ядерным государством.

Ядерную энергию мы по-прежнему будем потреблять через внешние подключения, как делаем и сегодня. Сегодняшний безумный бег опирается на пережитый пару лет назад шок от цен на энергию. Тогдашний шок, бесспорно, повлиял также на результаты опросов общественного мнения, показывающие, что большинство людей поддерживают превращение Эстонии в ядерное государство.

Однако сам вопрос в этих исследованиях звучит следующим образом: поддерживаете ли вы рассмотрение использования малых атомных станций нового поколения в Эстонии для обеспечения надежности электроснабжения? Может быть, стоит добавить туда еще что-нибудь: увеличение пенсий, повышение зарплаты учителям? Примерно такие же вещи можно свободно добавить туда. И давайте добавим в опросник еще один простой вопрос: готовы ли вы через десять лет поставить надежность снабжения Эстонии в зависимость от технологии, которой сегодня еще нет? Я думаю, что этот ответ будет в исследовании прямо противоположным, причем с очень большим перевесом.

В дебатах о ядерной энергии социал-демократы всегда подчеркивали, что мы ждем от правительства целостного видения программы развития энергохозяйства, чтобы проанализировать необходимость атомной станции в энергомиксе Эстонии. Мы готовы обсудить необходимость АЭС тогда, когда будет ответ на вопрос, действительно ли Эстонии необходима атомная станция. Центры компетенции, люди, которые выступали здесь перед нами и кого мы должны ценить как специалистов и ученых, до сих пор говорили, что нам она не нужна.

Поскольку с сегодняшним решением, по нашему мнению, поспешили, то у нас нет другого выхода, как внести со стороны социал-демократической фракции предложение отклонить проект 431 OE. Если это предложение не пройдет, то мы обязательно представим со стороны фракции свои предложения о поправках, которые поставили бы продвижение атомной энергетики в зависимость от государственной программы развития энергохозяйства и от того, подтвердят ли действующие документы о развитии необходимость ядерной энергетики в Эстонии.

Наряду с этим надо оценить все риски, обсудить вопрос отходов и участие государства, о чем здесь в зале сегодня говорилось, а также то, что все прямые и косвенные расходы придется покрывать владельцу атомной станции, в том числе расходы на подготовку, обучение, строительство, надзор, оперирование, демонтаж, складирование отходов. Если в зале хватит смелости, то вместо безоговорочного "да" следует сразу черным по белому сказать, что государство и потребители никогда не будут выплачивать никаких субсидий владельцам АЭС. Своими предложениями о поправках мы постараемся предотвратить худшее.

Предложение правительству - сделайте хоть что-то, как прозвучало сегодня, - приведет нас в конце концов к тому, что вдобавок к неподтвержденной необходимости становиться ядерным государством появится новый риск того, что у предпринимателей и инвесторов возникнут оправданные ожидания, которыми нам тоже придется заниматься. Давайте не будем спешить.