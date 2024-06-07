Сегодня здесь первое чтение проходит решение Рийгикогу о внедрении ядерной энергетики. Это решение в смысле текста само по себе очень короткое: Рийгикогу решает поддержать подготовку к внедрению ядерной энергетики в Эстонии, а также создание необходимой законодательной базы.
Принципиальное решение ⟩ Можно ли вообще в будущем взвешивать возможность использования в Эстонии ядерной энергии
По сути это решение означает, что мы хотим двигаться дальше с более тщательными анализами и созданием правовой основы. Это значит, что мы сохраняем на будущее технологическую нейтральность.
При этом хотелось бы обратить внимание на то, что ядерная энергия - это вещь, которая живет долго. Средний срок службы реакторов - 60 лет и больше. Это значит, что если он когда-то будет построен, то более полувека будет давать нам приемлемую по цене и свободную от выбросов энергию. Это значит, что нам все же стоит рассмотреть ее как один из возможных видов энергии в нашем энергетическом портфеле. В каком объеме и в каких областях ее будут реально использовать - это вопрос уже более поздних детальных анализов, касающихся в том числе локаций. Как и того, с какой целью ее будут использовать, ведь ядерная энергия служит не только для производства электричества.
Разумеется, классическим способом использования ядерной энергии является производство электроэнергии, однако подобно тому, как сейчас на теплоэлектростанциях производят тепло, его производят и на атомных станциях. Это является одной из причин, почему некоторые страны заменяют свои угольные электростанции именно на атомные, чтобы производить тепло для систем центрального отопления. То есть мы не можем говорить только об электроэнергии. В будущем она, как один из видов энергии, будет давать много возможностей, хотя бы для каких-то производств, для очень маленьких микрореакторов, которые будут использовать ее в полной мере для своих нужд.
Так что вопрос, найдется ли сейчас этому место на рынке, - это вопрос более отдаленного будущего, не для сегодняшнего решения, как и вопрос о том, где мы построим АЭС и какого типа станция это будет. Для того чтобы мы вообще могли принять эти решения, нам необходимы законодательные рамки. Нам нужно определить, кто будет регулировать, кто - вести производство, а также на каких условиях, из каких соображений, с учетом чего потенциально можно построить станцию. Это и означает разработку закона о ядерной безопасности, определение правовых рамок и роли регулятора, и все это в соответствии с высшими международными стандартами, то есть руководящими принципами МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).
Кстати, общественное мнение поддерживает развитие ядерной энергетики. На этой неделе я получил составленные недавно Министерством климата рапорты об исследованиях, судя по которым более 60% респондентов поддерживают строительство атомной станции в Эстонии. При этом, если разобраться более детально в том, кто и насколько осведомлен о ядерной энергетике, то из тех, кто лучше знаком с нюансами, АЭС поддерживают свыше 70%, как и среди тех, кто знаком с общими принципами производства, АЭС тоже поддерживают более 70%. То есть чем больше осведомленность, тем больше поддерживают эту технологию как один из возможных видов энергии.
Вопрос также, кто заплатит. Я считаю, что этот вопрос сегодня задавать слишком рано. Во-первых, мы не знаем, какие реакторы и для чего кто-то станет использовать в будущем. Например, в случае центрального отопления я действительно не вижу, что государство должно каким-то образом его дотировать. Даже по самым пессимистичным сценариям оно будет в разы дешевле, чем предлагаемое сегодня центральное отопление. Так что я не вижу, чтобы там потребовались какие-то дотации. Поэтому вопросы о том, надо ли дотировать и каким образом, наверняка в какой-то момент придется обсудить, но уже тогда, когда мы дойдем до каких-то конкретных точек, когда мы вообще сможем на правовой основе говорить о том, что и где используется.
"Чем больше осведомленность, тем больше поддерживают эту технологию как один из возможных видов энергии".Марио Кадастик, член Рийгикогу, Партия реформ
Так же обстоит дело с вопросами окружающей среды и климатических влияний. Европа заняла твердую позицию, что ядерная энергетика является частью зеленой таксономии. Ядерная энергетика является технологией, вносящей вклад в достижение климатических целей, так как оказывает ничтожное влияние на окружающую среду и не сопровождается эмиссиями. При этом, например, Экономической комиссией ООН, или Европейской экономической комиссией, подготовлен очень подробный рапорт, на основании которого исследовалось влияние различных видов энергии на экосистемы. В соответствии с этим рапортом, наименьшее влияние на всю экосистему оказывает ядерная энергия. Оно где-то в два раза меньше, чем влияние солнечной энергии, и в три раза меньше, чем влияние ветряной энергии. То есть она оказывает одно из самых малых влияний на жизнь или здоровье людей.
То есть на самом деле речь идет о свободной от эмиссии зеленой технологии, которая будет все больше использоваться во всем мире. Поэтому сейчас сложилась ситуация, когда все инстанции ждут, чтобы Рийгикогу принял принципиальное решение, можно ли будет вообще в будущем взвешивать использование атомной энергии в Эстонии. Принципиальное. После того как это решение появится, можно будет вообще рассматривать этот вариант в программе развития энергохозяйства, ведь иначе у нас получится так, что телега впереди лошади: мы разработки подготовим, а государство тут скажет - нет-нет, эти вещи нам вообще нельзя рассматривать.
Так что важно принципиальное решение, можно ли в принципе взвешивать эту вещь. И тогда можно будет более детально проанализировать и очень четко определить, в каких законодательных рамках, в каких случаях, в случае каких типов реакторов парламент должен будет каждый раз принимать решение, а в случае каких не должен, и будет ли это предоставлено решать регулятору. Эти дискуссии состоятся в будущем при разработке закона о ядерной безопасности. В данном случае мы и выдаем правительству мандат именно на это.
Соцдемы: нужна ли все же Эстонии атомная станция?
ПРИЙТ ЛОМП, член Рийгикогу, СДПЭ:
- Социал-демократы не против атомной энергии, однако мы доверяем специалистам, которые на основании своих расчетов и опыта утверждают, что Эстония не должна стать ядерным государством.
Ядерную энергию мы по-прежнему будем потреблять через внешние подключения, как делаем и сегодня. Сегодняшний безумный бег опирается на пережитый пару лет назад шок от цен на энергию. Тогдашний шок, бесспорно, повлиял также на результаты опросов общественного мнения, показывающие, что большинство людей поддерживают превращение Эстонии в ядерное государство.
Однако сам вопрос в этих исследованиях звучит следующим образом: поддерживаете ли вы рассмотрение использования малых атомных станций нового поколения в Эстонии для обеспечения надежности электроснабжения? Может быть, стоит добавить туда еще что-нибудь: увеличение пенсий, повышение зарплаты учителям? Примерно такие же вещи можно свободно добавить туда. И давайте добавим в опросник еще один простой вопрос: готовы ли вы через десять лет поставить надежность снабжения Эстонии в зависимость от технологии, которой сегодня еще нет? Я думаю, что этот ответ будет в исследовании прямо противоположным, причем с очень большим перевесом.
В дебатах о ядерной энергии социал-демократы всегда подчеркивали, что мы ждем от правительства целостного видения программы развития энергохозяйства, чтобы проанализировать необходимость атомной станции в энергомиксе Эстонии. Мы готовы обсудить необходимость АЭС тогда, когда будет ответ на вопрос, действительно ли Эстонии необходима атомная станция. Центры компетенции, люди, которые выступали здесь перед нами и кого мы должны ценить как специалистов и ученых, до сих пор говорили, что нам она не нужна.
Поскольку с сегодняшним решением, по нашему мнению, поспешили, то у нас нет другого выхода, как внести со стороны социал-демократической фракции предложение отклонить проект 431 OE. Если это предложение не пройдет, то мы обязательно представим со стороны фракции свои предложения о поправках, которые поставили бы продвижение атомной энергетики в зависимость от государственной программы развития энергохозяйства и от того, подтвердят ли действующие документы о развитии необходимость ядерной энергетики в Эстонии.
Наряду с этим надо оценить все риски, обсудить вопрос отходов и участие государства, о чем здесь в зале сегодня говорилось, а также то, что все прямые и косвенные расходы придется покрывать владельцу атомной станции, в том числе расходы на подготовку, обучение, строительство, надзор, оперирование, демонтаж, складирование отходов. Если в зале хватит смелости, то вместо безоговорочного "да" следует сразу черным по белому сказать, что государство и потребители никогда не будут выплачивать никаких субсидий владельцам АЭС. Своими предложениями о поправках мы постараемся предотвратить худшее.
Предложение правительству - сделайте хоть что-то, как прозвучало сегодня, - приведет нас в конце концов к тому, что вдобавок к неподтвержденной необходимости становиться ядерным государством появится новый риск того, что у предпринимателей и инвесторов возникнут оправданные ожидания, которыми нам тоже придется заниматься. Давайте не будем спешить.
"Isamaa": заниматься надо целостной энергополитикой
УРМАС РЕЙНСАЛУ, член Рийгикогу, "Isamaa":
- Фракция "Isamaa" никогда не исключала ядерную энергию в качестве элемента нашей энергополитики. Тут вопроса нет. Однако нельзя составлять энергопортфель, от которого критически зависит жизнь наших людей в более отдаленной перспективе и конкурентоспособность нашей экономики.
Наша промышленность сейчас неконкурентоспособна: если мы посмотрим на цены Северных стран, то это реальная ситуация, которую мы должны признать. В действительности положение такое, что правительство приняло индивидуальное решение 4+4 тераватт. Теперь за этим следует, так сказать, рассмотрение атомной энергии как отдельно взятой. Отдельно взятые вопросы были, конечно, правильными. Но не конкурируют ли они между собой? Неужели у парламента - одна энергополитика, а у правительства другая? Где же они в реальности сходятся? На это не смог ответить ни докладчик, ни выступивший с критикой председатель социал-демократической фракции.
"Isamaa" считает, что это решение, естественно, надо подремонтировать. И подремонтировать в том свете, который вовсе не исключает создание ядерной энергетики. Но это обязывает правительство принять решение в соответствии с волей народного представителя. Чтобы не начинать отдельными вопросами регулировать энергополитику, а возложить на правительство целым пакетом задачу представить целостное видение энергополитики, которое, я напомню, обещали в коалиционном договоре представить еще к осени прошлого года.
У нас имеются разные конкурирующие трактовки, во сколько обойдется весь этот переход на возобновляемую энергию, а решения по существу, которое касалось бы более отдаленных рыночных перспектив, надежности снабжения и конкурентоспособности по части цен на энергию, правительство не смогло предложить.
"Eesti 200": чем больше у табуретки ножек, тем надежнее на ней сидится
ТООМАС УЙБО, член Рийгикогу, "Eesti 200":
- Я призвал бы всех не противопоставлять атомную энергию солнечной и ветряной. Я считаю, что Эстонии необходим очень разнообразный энергопортфель, ведь это гарантия энергобезопасности. Чем больше у табуретки ножек, тем надежнее на ней сидится. Так что, очень неразумно было бы сегодня принимать решение, будто нам определенно не нужен какой-то из способов производства энергии.
Я не понимаю также, почему Эстония является в мире неким особенным государством, которому не годится ядерная энергетика. Я не получил еще ответа на этот вопрос. Конечно, называют разные причины - то мы не специалисты, то у нас нет подходящего места и так далее. По-моему, все эти причины надуманные. После сегодняшнего решения и придется заняться ими. Может быть, мы действительно решим, что у нас нет места, где построить эту атомную станцию. Я этого не знаю, но я хотел бы это узнать.
Сегодня мы решаем, достойна эта тема рассмотрения или нет. Я призываю всех поддержать ее, ведь эта тема действительно будет достойна взвешивания и впредь. Мы уже потеряли одно десятилетие из-за нерешительности. И это закончилось тем, что конкурентоспособность нашей экономики серьезно пострадала.