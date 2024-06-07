Заместитель начальника монтажного участка ТОО "VKG Kaevandused" Андрей Орлов серьезно увлекся фотоискусством около десяти лет назад и уверяет, что прогулки с фототехникой по окрестностям - лучший отдых и релакс.
Андрей Орлов: "Места у нас - восхитительные"
Андрею Орлову с детства нравилось фотографировать, свою первую "Смену" взял в руки лет в восемь. Но по-настоящему увлекся фотоискусством десять лет назад, когда семья переехала жить в Вока.
- Работаю руководителем монтажного участка, и хотя не так много приходится быть под землей, как другим шахтерам, нагрузка большая, отвечаем за обеспечение жизненно важных вещей - водоотлив и вентиляцию. Сейчас строим новую шахту "Уус Кивиыли", - рассказывает он. - Прихожу уставший, от дома до берега моря минут десять пешком, беру фотоаппарат и ухожу. Места у нас - восхитительные. Погуляешь часок - и отпустило. Полюбуешься, поснимаешь - чувствуешь, что все заботы на задний план ушли. Если еще что-то особенное получится - такой восторг, что закричать хочется...
Иногда Андрей целенаправленно снимает закаты или рассветы, но, бывает, идет просто погулять. Фотокамера и дрон всегда с собой. Говорит, что на фотоохоту ходит, как правило, один. Жена Гелена иногда составляет компанию, но ненадолго.
- Она не любит быть долго на одном месте, я же час могу ждать момента, - объясняет он. - У нее другое хобби - шитье.
Если Андрей идет снимать целенаправленно, у него с собой не только фотоаппарат, но и пара дронов, с помощью которых он ищет необычные ракурсы или снимает видео.
- Современная техника значительно расширяет возможности ракурса и использования света, - констатирует он. - Много фотографировал куремяэский монастырь - лучшие кадры были сделаны зимой в сумерки. Настоящая удача - фото церкви святого Михаила в Йыхви. Вся в облаках, а шпиль сияет в лучах солнца... Ради таких моментов все готов отдать.
Природные явления и море
По словам собеседника, больше всего ему нравится снимать природные явления и море. Таких фото особенно много в коллекции. Но и интересные здания тоже. Людей - редко и, как правило, своих знакомых.
Птиц и зверей - если "попадутся", специально за ними "не бегает". Один из последних удачных моментов - "голосующий" на дороге медведь неподалеку от Кийкла.
- Ехал с работы и по дороге увидел его, - рассказывает он. - Птиц много бывает на вокаском пруду, особенно весной, когда здесь и перелетные останавливаются. Видов пятнадцать насчитал в разные сезоны. Не все фотографии выставляю, но когда есть время, делюсь в соцсетях с удовольствием.
Дорогое и затратное по времени хобби
У Андрея несколько дронов с разными возможностями. Плюс множество необходимых аксессуаров для фототехники. Признается, что как только увидит что-то новое, руки чешутся попробовать. Хороший дрон по цене - начиная с 1200 евро, не дешевое хобби получается.
- Жена понимает и поддерживает мое увлечение, - поделился Андрей. - Много путешествуем по Европе на машине, тоже снимаю. В Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине - в этих странах почти везде можно. У меня есть еще одно большое увлечение - катаюсь на горных лыжах. В горах тоже снимаю. И под водой тоже, когда есть возможность.
Обработка фотографий занимает время. Андрей говорит, что раньше выбирал и оставлял только лучшие фотографии, но последние годы хранит все, потому что случается, что именно среди "брака" находится то, что кому-нибудь нужно. Но архив обязательно систематизирует, чтобы удобно было находить нужное. В 90-е годы он работал в рекламном агентстве - умеет пользоваться программами, иногда на досуге создает коллажи, которые собирают множество лайков в интернете.
Первый зритель и критик - Гелена, а также человек восемь близких знакомых или друзей. Андрей говорит, что не планировал выставки и участие в конкурсах, потому что снимает для себя. Но коллега из Нарвы Андрей Никитин, один из лидеров недоходного общества "Авторское фото", увидев фотографии своего тезки, сам предложил организовать выставку, взял фотографии от автора и оформил. Она прошла в небольшой галерее тартуского торгового центра "Лыуна", потом в Тойла, Кохтла-Ярвеском центре культуры, а сейчас демонстрируется в нарвском торговом центре "Фама".
Всегда есть чему учиться
Андрей подчеркивает, что не считает себя большим профессионалом, но по мере возможности старается найти информацию, попробовать что-то новое.
Много ли увлеченных художественным фото коллег? На этот вопрос отвечает, что он предпочитает фотоохоту в одиночку, но когда два года назад присоединился к сообществу "Северное сияние и звездное небо Эстонии", в нем было около тысячи человек, сейчас втрое больше.
СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
- Начинать можно с телефоном, но камера дигитального фотоаппарата лучше.
- Интернет все секреты расскажет, но описания одного и того же действия может быть десять вариантов. Все верные, главное - что-то выбрать для себя.
- Лучшие места для съемки - побережье от Вока до Валасте, мне особенно нравятся глинт в Пяйте и Валасте. Выбирай погоду, ищи ракурсы.
- Прекрасные фото получаются в Куремяэ.
- Чем больше фотографируешь, тем больше опыта.
- Запасись временем, потому что поиск лучшего ракурса требует терпения.
- Лучшие художественные фото получаются на рассвете и на закате, особенно зимой в сумерках.