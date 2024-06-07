Андрей Орлов: "Места у нас - восхитительные"

Настоящая удача - фото церкви святого Михаила в Йыхви. Фото: Andrei Orlov

Природные явления и море

По словам собеседника, больше всего ему нравится снимать природные явления и море. Таких фото особенно много в коллекции. Но и интересные здания тоже. Людей - редко и, как правило, своих знакомых.

Куремяэский монастырь. Фото: Andrei Orlov

Кохтла-Ярве в сумерках. Фото: Andrei Orlov

Птиц и зверей - если "попадутся", специально за ними "не бегает". Один из последних удачных моментов - "голосующий" на дороге медведь неподалеку от Кийкла.

- Ехал с работы и по дороге увидел его, - рассказывает он. - Птиц много бывает на вокаском пруду, особенно весной, когда здесь и перелетные останавливаются. Видов пятнадцать насчитал в разные сезоны. Не все фотографии выставляю, но когда есть время, делюсь в соцсетях с удовольствием.

Дорогое и затратное по времени хобби

У Андрея несколько дронов с разными возможностями. Плюс множество необходимых аксессуаров для фототехники. Признается, что как только увидит что-то новое, руки чешутся попробовать. Хороший дрон по цене - начиная с 1200 евро, не дешевое хобби получается.

- Жена понимает и поддерживает мое увлечение, - поделился Андрей. - Много путешествуем по Европе на машине, тоже снимаю. В Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговине - в этих странах почти везде можно. У меня есть еще одно большое увлечение - катаюсь на горных лыжах. В горах тоже снимаю. И под водой тоже, когда есть возможность.