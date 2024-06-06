МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.06-13.06 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 июня
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - концерт-постановка "Raju reliikvia": Йыхвиский биг-бенд, дирижер Райво Каллас, интермедии в исполнении Эйли Неухуас (Раквереский театр), солист Пеэтер Прикс, в сопровождении Райна Ряммала (клавишные). Вход бесплатный. Приветствуются пожертвования на установку скульптуры Эдуарда Борнхёэ в Йыхви.
Пятница, 7 июня
* В Люганузеской церкви с 18.00 - церковная ночь: экскурсии, кафе, в 21.00 - концерт Касся, Талси и Синка.
* В старом Йыхвиском вокзале в 19.00 - "LoomeÖÖ", в 22.00 - Púr Múdd. Арт-рынок. Посетители могут принять участие в различных творческих мероприятиях и осмотреть выставку Йыхвиской художественной школы. Подробнее: https://www.huvikeskus.info/loomeoo/.
Суббота, 8 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт "Kõik unistused täituvad!" / "Все сбывается на свете!". Выступают детская вокальная студия "Келлуке" и беби-балеринки танцевального коллектива "Ритм". Билет - 5 евро.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 18.00 - "Ei ole üksi ükski maa", Вирумааский танцевальный праздник. Участвуют около 1300 танцоров разного возраста - от детей до бабушек, как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа. Вход свободный.
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - концерт танцевальной студии "Isar Dance". Мероприятие на русском языке. Бесплатно.
Воскресенье, 9 июня
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - концерт Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохана Рандвере. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае сильного дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Вторник, 11 июня
* В Ийзаку на певческой эстраде в 10.00 (шествие от школы - в 9.30) - весенний концерт Ийзакуской гимназии.
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки работ Геннадия Ельцова "Unustamatud lood" / "Незабываемые истории", посвященной дню рождения города.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ кохтла-ярвеских художников, посвященной дню рождения города.
СПОРТ
Четверг, 6 июня
* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Вока в 18.00 - этап молодежной серии велоралли.
Суббота, 8 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви по русским шашкам среди ветеранов.
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - старт IV Ида-Вирумааского 24-часового забега. Информация: www.gurmeejooksud.ee.
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном стадиона "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Tarvas" (Раквере).
Воскресенье, 9 июня
* На Йыхвиской музыкальной площади - Забег службы тюрем. Первый старт - в 11.45. Центр соревнований - на музыкальной площади.
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - финиш IV Ида-Вирумааского 24-часового забега. Информация: www.gurmeejooksud.ee.
Вторник, 11 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 12 июня
* На Вокаском стадионе в 17.00 - этап веловечеров.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/64 финала: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Soccernet" (Таллинн).
Четверг, 13 июня
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 16.00 до 20.00 - олимпийский день Эстонского олимпийского комитета.
* В Айду-Лийва с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 7 июня
* В Йыхвиской основной школе в 17.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - панельная дискуссия "Kes edendab laste tervist?" / "Кто продвигает здоровье детей?".
Суббота, 8 июня
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - празднование золотых свадеб Йыхвиской волости. Гость - смешанный ансамбль "Таммику". Для танцев играет ансамбль "Konzales". Информация по тел. 5858 7381.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 15.00 до 18.00 - открытие летнего сезона.
Воскресенье, 9 июня
* В Йыхвиском парке в 12.00 - "Meie siin!" / "Мы здесь!", день общины. Мастерские, кафе и др. В 14.30 - панельная дискуссия #elanikonna #kaitse #tahe. День завершит начинающийся в 16.00 концерт группы Отта Лепланда.
* В Йыхви в 12.00 - исторический тур по Йыхви. Тур проводится на русском языке. Собираемся в парке возле певческой сцены у палатки библиотеки. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 12 июня
* В Йыхви на ул. Кунгла, 4 в 17.00 - уютный творческий вечер. Сделайте себе подставку для столовых приборов или украшение для цветочного горшка. Руководитель Карин Кауп. Бесплатно. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
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