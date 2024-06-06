МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.06-13.06 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 июня

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 в рамках Дней Йыхвиской волости - концерт-постановка "Raju reliikvia": Йыхвиский биг-бенд, дирижер Райво Каллас, интермедии в исполнении Эйли Неухуас (Раквереский театр), солист Пеэтер Прикс, в сопровождении Райна Ряммала (клавишные). Вход бесплатный. Приветствуются пожертвования на установку скульптуры Эдуарда Борнхёэ в Йыхви.

Пятница, 7 июня

* В Люганузеской церкви с 18.00 - церковная ночь: экскурсии, кафе, в 21.00 - концерт Касся, Талси и Синка.

* В старом Йыхвиском вокзале в 19.00 - "LoomeÖÖ", в 22.00 - Púr Múdd. Арт-рынок. Посетители могут принять участие в различных творческих мероприятиях и осмотреть выставку Йыхвиской художественной школы. Подробнее: https://www.huvikeskus.info/loomeoo/.

Суббота, 8 июня

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт "Kõik unistused täituvad!" / "Все сбывается на свете!". Выступают детская вокальная студия "Келлуке" и беби-балеринки танцевального коллектива "Ритм". Билет - 5 евро.

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 18.00 - "Ei ole üksi ükski maa", Вирумааский танцевальный праздник. Участвуют около 1300 танцоров разного возраста - от детей до бабушек, как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа. Вход свободный.

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - концерт танцевальной студии "Isar Dance". Мероприятие на русском языке. Бесплатно.

Воскресенье, 9 июня