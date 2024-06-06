В Народном парке Кохтла-Ярве 13 июля состоится четвертый праздник "Музыка на воде". Концерт-променад, подготовленный Кохтла-Ярвеским центром культуры в сотрудничестве с Нарвским симфоническим оркестром, и множество других летних развлечений ждут горожан.
"Музыка на воде" ⟩ Будут традиционные и новые развлечения
"Музыку на воде" называют брендом Кохтла-Ярве, потому что этого праздника ждут, приходят не только местные жители, но и приезжают из других городов. Много завсегдатаев, которые говорят, что их привлекает особенная атмосфера, которую создают природа, вода и музыка. С чем соглашается и руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура, называя живописный ландшафт со спокойной гладью озера, уютными дорожками, мелодичным шумом фонтана идеальным природным пространством для променада-концерта. В новой программе "Сквозь эпохи и стили" выступят солисты - флейтистка Мария Элонен, кларнетистка Керли Ильвес и гитарист Кирилл Огородников. Концерт начнется в 20.15.
Но парк оживет задолго до вечернего концерта. По традиции в 16.00 откроет праздник Кохтла-Ярвеский городской оркестр под управлением Александра Савельева. Гостей также ждет "Аллея рукоделия", где местные мастера и национально-культурные общества познакомят с красотой и изобилием техник рукоделия, некоторые предложат желающим окунуться в процесс творчества. Эксклюзивные изделия ручной работы можно будет приобрести.
Нынешний Год культурного многообразия побудил организаторов пригласить к сотрудничеству посольства иностранных государств, откликнулись Индия, Чехия, Румыния и Китай. Чешское посольство представит выставки "Похождения бравого солдата Швейка" и "Экспедиция на Северный полюс". При содействии посольства Индии гости смогут познакомиться с искусством индийского танца. А китайское посольство познакомит с искусством каллиграфии и устроит национальные игры. Румынское посольство привезет выставку "Посвящение румынскому скульптору Константину Брынкушу - скульптурный ансамбль в Тыргу-Жиу".
В 18.00 на острове паркового озера - официальное открытие праздника. В рамках ХХVI летнего фестиваля "Музыка 7 городов" выступит квартет виолончелистов "C-JAM": Пярт Тарвас, Леви-Данель Мягила, Маргус Уус, Тыну Йыэсаар. Их программа объединяет классический струнный репертуар, импровизации для биг-бенда, неожиданные аранжировки в стилях метал и рок, а также чувственные, наполненные эмоциями звуки виолончели.
В 19.15 на сцену выйдет всемирно известный американский пианист, композитор и продюсера Михаил Булычев-Оксер.
- Нам повезло, что в это время в Таллинне проходит фестиваль "В объятиях классики", одним из организаторов он является, - подчеркивает директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Михаил выступал на самых престижных сценах по всему миру, организует международные музыкальные конкурсы. Зимой он выступал и на нашей сцене, публика принимала с восторгом. К слову, в июле кохтлаярвесцы могут услышать его дважды - 18 июля он планирует привезти к нам концерт участников нынешнего таллиннского фестиваля.
Музыку будет слышно в каждом уголке - гостей праздника ожидают танцевальные и музыкальные перформансы от коллективов центра культуры и национально-культурных обществ.
Детям также предложат разные развлечения. Гостей праздника традиционно порадуют яркие фотозоны и живые скульптуры от "Artistic Flow Studio". Будет возможность заказать свой портрет у художника.
Праздник завершится танцевальным вечером под открытым небом, который проведут диджей Deam и диджей Andrus Kuzmin.