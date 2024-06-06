"Музыка на воде" Будут традиционные и новые развлечения

"Музыку на воде" называют брендом Кохтла-Ярве, потому что этого праздника ждут, приходят не только местные жители, но и приезжают из других городов. Много завсегдатаев, которые говорят, что их привлекает особенная атмосфера, которую создают природа, вода и музыка. С чем соглашается и руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура, называя живописный ландшафт со спокойной гладью озера, уютными дорожками, мелодичным шумом фонтана идеальным природным пространством для променада-концерта. В новой программе "Сквозь эпохи и стили" выступят солисты - флейтистка Мария Элонен, кларнетистка Керли Ильвес и гитарист Кирилл Огородников. Концерт начнется в 20.15.