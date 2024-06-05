Эрик Гамзеев: "Урожай голосов Петерсона - барометр умонастроений избирателей Ида-Вирумаа"

На предстоящих выборах будет важно увидеть, насколько изменилось число сторонников Петерсона по сравнению с выборами в Рийгикогу, состоявшимися чуть больше года назад, с точки зрения социального давления. Напомним, что в тот раз в Ида-Вирумаа он один набрал больше голосов, чем соцдемы, EKRE и "Isamaa" со всем списком. Восемь кандидатов Партии реформ сообща получили лишь немногим больше.

Петерсон в одиночку набрал четыре тысячи голосов, лишь немного уступив независимому кандидату Михаилу Стальнухину, который был исключен из Центристской партии за то, что назвал правительство Эстонии фашистским. Поскольку Стальнухин не баллотируется в Европарламент, Петерсон теперь может рассчитывать на часть его тогдашних сторонников.

Тот факт, что в результате жеребьевки Петерсону повезло получить первый номер среди всех кандидатов в Европарламент, также может восприниматься как благоприятное преимущество попутного ветра. Хотя попадание в Европарламент было бы для Петерсона необыкновенным чудом, все же вполне вероятно, что в день выборов его доля голосов в Эстонии в целом может оказаться выше тех трех процентов, о которых сейчас говорят опросы. Он может рассчитывать на рост поддержки за счет тех, кто в опросах не решается признаться, что проголосует за него на выборах, но смело сделает это в кабине для голосования.