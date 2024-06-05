Самый большой вопрос выборов в Европарламент в Ида-Вирумаа - насколько большую долю от общего числа голосов оттянет на себя Айво Петерсон, находящийся в тюрьме в ожидании суда по обвинению в государственной измене. Его результат на выборах станет относительно точным барометром умонастроений жителей региона.
Эрик Гамзеев: "Урожай голосов Петерсона - барометр умонастроений избирателей Ида-Вирумаа"
В части умонастроений это будет очень четкий показатель того, какая часть избирателей, среди которых, будем иметь в виду, только граждане Эстонии, считают человека, обвиняемого в предательстве эстонского государства, самым лучшим и надежным эстонским политиком.
Разумеется, Петерсон соберет и протестные голоса тех людей, чья жизнь сложилась не лучшим образом и которым не нравится ни одна из эстонских парламентских партий. Часть голосов, вероятно, придет благодаря состраданию и ореолу мученика, сопровождающему пребывание за решеткой. Но основная часть - это все же награда за то же, что и на предыдущих парламентских выборах: Петерсон не обвинял Россию в нападении на Украину.
Совсем не случайно листовки его предвыборной кампании раздавались тысячам нарвитян, собравшимся 9 мая этого года на устроенный для них на противоположном берегу реки Нарвы российский пропагандистский концерт. В любом случае его избирательный штаб не прогадал с выбором целевой аудитории.
- В части умонастроений это очень четкий показатель того, какая часть избирателей, среди которых, будем иметь в виду, только граждане Эстонии, считают человека, обвиняемого в предательстве эстонского государства, самым лучшим и надежным эстонским политиком.
ЭРИК ГАЗМЕЕВ, главный редактор
Большие плакаты в городах Ида-Вирумаа также пытаются создать образ Петерсона как голубя мира и призывают людей отдать "голос за мир", избрав его. Это такая абстрактная декларация мира. Ведь Путин или какой-нибудь другой воинствующий диктатор тоже пытается представить себя благородным борцом за мир. Вот и Петерсон тоже псевдоголубь мира, потому что ни он, ни его соратники нигде публично не заявляли, что мир на Украине требует, чтобы Путин прекратил там бойню и вывел своих солдат и пушки. Петерсон знает, что если он скажет это, то быстро потеряет своих сторонников.
На предстоящих выборах будет важно увидеть, насколько изменилось число сторонников Петерсона по сравнению с выборами в Рийгикогу, состоявшимися чуть больше года назад, с точки зрения социального давления. Напомним, что в тот раз в Ида-Вирумаа он один набрал больше голосов, чем соцдемы, EKRE и "Isamaa" со всем списком. Восемь кандидатов Партии реформ сообща получили лишь немногим больше.
Петерсон в одиночку набрал четыре тысячи голосов, лишь немного уступив независимому кандидату Михаилу Стальнухину, который был исключен из Центристской партии за то, что назвал правительство Эстонии фашистским. Поскольку Стальнухин не баллотируется в Европарламент, Петерсон теперь может рассчитывать на часть его тогдашних сторонников.
Тот факт, что в результате жеребьевки Петерсону повезло получить первый номер среди всех кандидатов в Европарламент, также может восприниматься как благоприятное преимущество попутного ветра. Хотя попадание в Европарламент было бы для Петерсона необыкновенным чудом, все же вполне вероятно, что в день выборов его доля голосов в Эстонии в целом может оказаться выше тех трех процентов, о которых сейчас говорят опросы. Он может рассчитывать на рост поддержки за счет тех, кто в опросах не решается признаться, что проголосует за него на выборах, но смело сделает это в кабине для голосования.
Популярность Петерсона больше всего беспокоит Центристскую партию, поскольку среди его избирателей много сторонников Центристской партии времен Сависаара. Михаил Кылварт и Яна Тоом изо всех сил стараются вернуть их, но, кажется, что, скорее, соцдемы объединятся с EKRE, нежели эти утраченные избиратели вернутся к Центристской партии.
Когда Петерсон и Стальнухин набрали пугающе большой урожай голосов на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, правящие партии единогласно заявили, что Ида-Вирумаа необходимо серьезно заняться, особенно улучшением социально-экономической ситуации. За год было выдвинуто множество инициатив, но новые предприятия и рабочие места, запланированные при поддержке фонда справедливого перехода, пока находятся в стадии созревания. Плоды, которые улучшат местную жизнь, должны появиться, возможно, через год-два. Сейчас царит недовольство климатической политикой, инициированной Европейским союзом, которая лишила Ида-Вирумаа тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и увеличила безработицу и бедность. На такой основе трудно найти сторонников среди людей, которые непосредственно пострадали от этого.
Примечательно, что на предвыборных дебатах, проходивших в Вирумааском колледже в Ида-Вирумаа, представители всех присутствовавших партий (отсутствовали "Eesti 200" и "Зеленые") согласились с тем, что следующий состав Европейского парламента должен сбавить обороты зеленого перехода, чтобы не нанести вред экономике.
Но даже если социально-экономическая ситуация в Ида-Вирумаа улучшится, потребуется еще много лет, прежде чем доля жителей, для которых лучшим политиком по своим взглядам является Айво Петерсон, значительно сократится.
Первым делом эстонские партии могли бы по крайней мере приложить больше усилий для того, чтобы их сторонники пришли голосовать в день выборов. Поскольку явка на выборах в Европейский парламент в Ида-Вирумаа была особенно низкой (в прошлый раз всего 24 процента), каждый голос имеет больший вес, чем обычно.