В Кивиыли почтовая контора все же останется, но в Пюсси - закроется

Почтовое предприятие весной сообщило Люганузескому волостному управлению о закрытии своих отделений.

"Если до сих пор во многом исходили из концепции почтового учреждения, то из-за изменившихся потребностей почтовому предприятию тоже приходится делать реорганизации, чтобы предоставлять более гибкие почтовые услуги", - сообщила "Omniva", отметив, что изменения запланированы также в Люганузеской волости, где есть разные возможности потребления почтовых услуг - от почтовых автоматов до курьерских услуг.

Люганузеское волостное управление с этим не согласилось и начало с почтовым предприятием переговоры о том, чтобы предоставление почтовых услуг в Кивиыли сохранилось. "С почтовым пунктом в Пюсси все ясно, и у волостного управления не очень много было возражений в связи с его закрытием. Но в случае почтовой конторы в Кивиыли мы постараемся все же найти возможность, чтобы она сохранилась, это необходимо прежде всего в интересах пожилых жителей", - сказал волостной старейшина Дмитрий Дмитриев весной "Северному побережью".

Теперь волость достигла с "Omniva" соглашения, по которому почтовую контору в Кивиыли не закроют с 1 декабря этого года, как планировалось поначалу.

"Приятно сообщить, что почтовая услуга в Кивиыли сохранится, правда, не на той же площади в центре "К5", а в помещениях Кивиылиской городской библиотеки. Надеемся, что там пользование услугой станет еще более удобным для местных жителей", - сообщило волостное управление на своей домашней странице. В библиотеке почтовая контора продолжит работу уже с сентября этого года.

Пюссиский почтовый пункт закроют с 1 июля.