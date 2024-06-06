Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Более тысячи танцоров в субботу создадут красивые узоры на стадионе Йыхви

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Два года назад на стадионе Кохтла-Ярве провели Ида-Вирумааский праздник танца. В субботу на Йыхвиском стадионе имени Хейно Липпа состоится праздник танца всего Вирумаа.
Два года назад на стадионе Кохтла-Ярве провели Ида-Вирумааский праздник танца. В субботу на Йыхвиском стадионе имени Хейно Липпа состоится праздник танца всего Вирумаа. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Вирумааский праздник танца на этот раз принимает стадион Хейно Липпа в Йыхви.

В субботу, 8 июня, стадион Хейно Липпа впервые сможет ощутить, что значит тысяча двести танцоров одновременно.

- Некоторым это кажется безумной идеей. Больше всего владельцы стадионов боятся, что пострадает газон, но нам все же удалось договориться о проведении праздника танца. Мы надеемся на хорошую погоду - в сухую погоду трава не вытаптывается, - сказала специалист по народной культуре в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

По ее словам, места с необходимой инфраструктурой, трибунами и хорошим техническим оснащением должны служить и культуре, и спорту. "Хорошие объекты должны использоваться разумно и с учетом интересов всех. Конечно, это настоящий вызов - впервые провести на стадионе Хейно Липпа праздник танца, но команда постановщиков в составе Марью Аул, Рийа Таллерман и Марис Крийса очень хорошо справилась с задачей", - похвалила Анне Уттендорф.

Вирумааский праздник танца в цифрах

* В Вирумааском празднике танца примут участие 89 групп и 1203 танцора под руководством 45 опытных наставников.

* Примут участие 40 групп из Ляэне-Вирумаа, 48 групп из Ида-Вирумаа и одна группа приедет на праздник аж из Харьюмаа.

* Ровно половина учителей танцев привезут на праздник более одной группы. Больше всего - по пять групп танцоров - выведут на поле Трийну Сикк из Раквере, Тийна Аасмяэ из Йыхвиской основной школы и Аве Яагер-Нургамаа из Ийзаку.

* Самые юные участники праздника - первоклассники, а самых почтенных участников в возрасте 80+ можно найти среди бабушек.

* Самая большая категория на поле - это, как правило, женские коллективы: нынче 23 группы и 264 танцора.

* Меньше всего молодежных групп - всего четыре.

* Всей массой танцоров управлять будут 12 замечательных руководителей категорий, в постановке которых все танцы предстанут на траве в виде красивых узоров.

В стороне остались только гимнасты

В празднике примут участие детские и взрослые коллективы народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа, всего 89 коллективов. Исключение составили только гимнасты. "Мы не смогли собрать достаточно гимнастических групп, чтобы составить для них программу. В то же время примут участие бабушки, которые вообще не участвуют во всеобщем празднике танца", - сказала Марью Аул, главный постановщик Вирумааского праздника танца.

Почти двухчасовая программа праздника составлена таким образом, что авторы танцев или музыкальных произведений связаны с Вирумаа. "В программу включены танцы, характеризующие оба Вирумаа. В рисунках присутствуют, например, солнце, море, улыбающееся лицо, поясные узоры", - перечислила Марью Аул.

Репетиции начнутся в пятницу

Репетиции начнутся в пятницу утром с детских групп и продлятся почти до десяти вечера, параллельно проходя на стадионе и в спортхолле. "Ляэневирусцы останутся на ночь в основной школе, а в субботу утром мы начнем все сначала", - сказала главный постановщик.

Сам праздник начнется в субботу вечером в 18.00.

Два года назад большой танцевальный праздник проходил на стадионе с искусственным покрытием в Кохтла-Ярве - тогда в танце кружили только коллективы из Ида-Вирумаа, в общем почти полтысячи народных танцоров. В прошлом году Вирумааский праздник танца состоялся в Раквере, но из Ида-Вирумаа попасть туда смогли только дети. "Праздник проходил на Валлимяэ, где просто не могли поместиться все танцоры разных категорий из двух уездов. В Йыхви мы можем продолжить традицию, чтобы все смогли принять участие", - порадовалась Анне Уттендорф.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх