Вирумааский праздник танца на этот раз принимает стадион Хейно Липпа в Йыхви.
Более тысячи танцоров в субботу создадут красивые узоры на стадионе Йыхви
В субботу, 8 июня, стадион Хейно Липпа впервые сможет ощутить, что значит тысяча двести танцоров одновременно.
- Некоторым это кажется безумной идеей. Больше всего владельцы стадионов боятся, что пострадает газон, но нам все же удалось договориться о проведении праздника танца. Мы надеемся на хорошую погоду - в сухую погоду трава не вытаптывается, - сказала специалист по народной культуре в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.
По ее словам, места с необходимой инфраструктурой, трибунами и хорошим техническим оснащением должны служить и культуре, и спорту. "Хорошие объекты должны использоваться разумно и с учетом интересов всех. Конечно, это настоящий вызов - впервые провести на стадионе Хейно Липпа праздник танца, но команда постановщиков в составе Марью Аул, Рийа Таллерман и Марис Крийса очень хорошо справилась с задачей", - похвалила Анне Уттендорф.
Вирумааский праздник танца в цифрах
* В Вирумааском празднике танца примут участие 89 групп и 1203 танцора под руководством 45 опытных наставников.
* Примут участие 40 групп из Ляэне-Вирумаа, 48 групп из Ида-Вирумаа и одна группа приедет на праздник аж из Харьюмаа.
* Ровно половина учителей танцев привезут на праздник более одной группы. Больше всего - по пять групп танцоров - выведут на поле Трийну Сикк из Раквере, Тийна Аасмяэ из Йыхвиской основной школы и Аве Яагер-Нургамаа из Ийзаку.
* Самые юные участники праздника - первоклассники, а самых почтенных участников в возрасте 80+ можно найти среди бабушек.
* Самая большая категория на поле - это, как правило, женские коллективы: нынче 23 группы и 264 танцора.
* Меньше всего молодежных групп - всего четыре.
* Всей массой танцоров управлять будут 12 замечательных руководителей категорий, в постановке которых все танцы предстанут на траве в виде красивых узоров.
В стороне остались только гимнасты
В празднике примут участие детские и взрослые коллективы народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа, всего 89 коллективов. Исключение составили только гимнасты. "Мы не смогли собрать достаточно гимнастических групп, чтобы составить для них программу. В то же время примут участие бабушки, которые вообще не участвуют во всеобщем празднике танца", - сказала Марью Аул, главный постановщик Вирумааского праздника танца.
Почти двухчасовая программа праздника составлена таким образом, что авторы танцев или музыкальных произведений связаны с Вирумаа. "В программу включены танцы, характеризующие оба Вирумаа. В рисунках присутствуют, например, солнце, море, улыбающееся лицо, поясные узоры", - перечислила Марью Аул.
Репетиции начнутся в пятницу
Репетиции начнутся в пятницу утром с детских групп и продлятся почти до десяти вечера, параллельно проходя на стадионе и в спортхолле. "Ляэневирусцы останутся на ночь в основной школе, а в субботу утром мы начнем все сначала", - сказала главный постановщик.
Сам праздник начнется в субботу вечером в 18.00.
Два года назад большой танцевальный праздник проходил на стадионе с искусственным покрытием в Кохтла-Ярве - тогда в танце кружили только коллективы из Ида-Вирумаа, в общем почти полтысячи народных танцоров. В прошлом году Вирумааский праздник танца состоялся в Раквере, но из Ида-Вирумаа попасть туда смогли только дети. "Праздник проходил на Валлимяэ, где просто не могли поместиться все танцоры разных категорий из двух уездов. В Йыхви мы можем продолжить традицию, чтобы все смогли принять участие", - порадовалась Анне Уттендорф.