Более тысячи танцоров в субботу создадут красивые узоры на стадионе Йыхви

В субботу, 8 июня, стадион Хейно Липпа впервые сможет ощутить, что значит тысяча двести танцоров одновременно.

- Некоторым это кажется безумной идеей. Больше всего владельцы стадионов боятся, что пострадает газон, но нам все же удалось договориться о проведении праздника танца. Мы надеемся на хорошую погоду - в сухую погоду трава не вытаптывается, - сказала специалист по народной культуре в Ида-Вирумаа Анне Уттендорф.

По ее словам, места с необходимой инфраструктурой, трибунами и хорошим техническим оснащением должны служить и культуре, и спорту. "Хорошие объекты должны использоваться разумно и с учетом интересов всех. Конечно, это настоящий вызов - впервые провести на стадионе Хейно Липпа праздник танца, но команда постановщиков в составе Марью Аул, Рийа Таллерман и Марис Крийса очень хорошо справилась с задачей", - похвалила Анне Уттендорф.

Вирумааский праздник танца в цифрах

* В Вирумааском празднике танца примут участие 89 групп и 1203 танцора под руководством 45 опытных наставников.

* Примут участие 40 групп из Ляэне-Вирумаа, 48 групп из Ида-Вирумаа и одна группа приедет на праздник аж из Харьюмаа.

* Ровно половина учителей танцев привезут на праздник более одной группы. Больше всего - по пять групп танцоров - выведут на поле Трийну Сикк из Раквере, Тийна Аасмяэ из Йыхвиской основной школы и Аве Яагер-Нургамаа из Ийзаку.

* Самые юные участники праздника - первоклассники, а самых почтенных участников в возрасте 80+ можно найти среди бабушек.

* Самая большая категория на поле - это, как правило, женские коллективы: нынче 23 группы и 264 танцора.

* Меньше всего молодежных групп - всего четыре.

* Всей массой танцоров управлять будут 12 замечательных руководителей категорий, в постановке которых все танцы предстанут на траве в виде красивых узоров.