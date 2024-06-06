Уроженец Кохтла-Ярве крупный предприниматель Айвар Туулберг намерен построить в Йыхви вблизи "Pargi Keskus" и концертного дома трехзвездочный отель на 70 номеров, которого в уездном центре ждут уже пару десятков лет.
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В Йыхви скоро может начаться строительство долгожданного крупного отеля
Учрежденное Туулбергом и пятью его бизнес-партнерами ТОО "Pargi 28 Hotell" собирается построить заведение размещения рядом с йыхвиским променадом и "Pargi Keskus". Концертный дом окажется менее чем в паре сотен метров от него.