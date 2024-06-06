Чт, 6.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В Йыхви скоро может начаться строительство долгожданного крупного отеля

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Так, в соответствии с первоначальным эскизом, выглядел бы создаваемый рядом с йыхвиским променадом отель.
Так, в соответствии с первоначальным эскизом, выглядел бы создаваемый рядом с йыхвиским променадом отель. Фото: ЭСКИЗ / АРХИТЕКТОР КАТИ ХАКИ

Уроженец Кохтла-Ярве крупный предприниматель Айвар Туулберг намерен построить в Йыхви вблизи "Pargi Keskus" и концертного дома трехзвездочный отель на 70 номеров, которого в уездном центре ждут уже пару десятков лет.

Учрежденное Туулбергом и пятью его бизнес-партнерами ТОО "Pargi 28 Hotell" собирается построить заведение размещения рядом с йыхвиским променадом и "Pargi Keskus". Концертный дом окажется менее чем в паре сотен метров от него.

Верит, что отель сможет справляться самостоятельно

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх