ОДИН ВОПРОС Как направить больше врачей в Ида-Вирумаа?

- У нас уже 12 лет действует схема стартового пособия, то есть если молодые врачи пожелают, например, отправиться на работу в Ида-Вирускую центральную больницу или в Нарвскую больницу, то мы платим со стороны государства стартовое пособие как врачам-специалистам, так и семейным врачам, а с 1 июля собственно и медсестрам. Если посмотреть, где у нас больше всего не хватает медсестер, то Ида-Вирумаа является одним из таких регионов. Дополнительных шагов через резидентуру вдобавок к стартовому пособию со стороны государства не планируем. Так что в планах сейчас, скорее, вырастить мягкими методами этих будущих врачей и для больниц Ида-Вирумаа.