Расположенный в Юри, Харьюмаа, центр обслуживания электрических машин и частотных преобразователей ABB является крупнейшим в странах Балтии, а также одним из ценнейших поставщиков данных услуг во всей Северной Европе. Руководитель по продажам услуг технического обслуживания ABB Свен Паррас объясняет, с какими поломками специалисты их службы чаще всего сталкиваются в своей работе и почему важно своевременно обслуживать свой машинный парк.
Эксперт ABB по обслуживанию: своевременное обслуживание предотвращает дорогостоящие простои электромашин и преобразователей
АВВ предлагает техническое обслуживание и ремонт электрических машин, электрооборудования, моторов, генераторов и частотных преобразователей как в своей мастерской, так и на объектах заказчиков. "Работы по обслуживанию на объектах заказывают те клиенты, чье оборудование настолько велико, что его невозможно или не имеет смысла транспортировать", - объясняет Паррас и поясняет, что это справедливо для заказчиков в таких сферах, как судоходство, энергетика, горнодобывающая, газо- и нефтедобывающая промышленность.
По словам эксперта, техническое обслуживание защищает инвестиции в технику и позволяет избежать затрат, связанных с аварийным простоем. "Техническое обслуживание оборудования обеспечивает бесперебойную работу электростанции для заказчика, будь то на производстве или на борту судна, и помогает выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с планом. Если клиент будет следовать требованиям производителя по техническому обслуживанию и ремонту, то срок службы данного устройства будет значительно продлен, а отдача от инвестиций будет выше", - объясняет Паррас важность своевременного обслуживания и добавляет, что в некоторых случаях благодаря проделанным сервисным работам также повышаются производительность и энергоэффективность.
Эксперт по техническому обслуживанию высоко оценивает возросшую осведомленность клиентов о необходимости обслуживания. "Количество клиентов, которые ради экономии средств хотят взять от этой машины по максимуму - то есть использовать оборудование, пока оно не потребует ремонта, - все же значительно сократилось. При этом стоит отметить, что профилактический сервис помогает контролировать расходы на ремонт и техническое обслуживание", - говорит Паррас.
По его словам, незнание требований по техническому обслуживанию может возникнуть, если машины поступают в компанию уже интегрированными с другими системами - например, как часть производственной линии, и заказчик просто не знает, нужно ли вообще и как проводить техническое обслуживание конкретных машин. "Например, клиент знает, что его линия печет хлеб, но он не знает, как обслуживать электромашины этой линии", - приводит пример Паррас.
Интервал технического обслуживания зависит от конкретного оборудования
Как отмечает Паррас, не существует однозначного ответа на вопрос, как часто следует обслуживать электрические машины. "Интервал технического обслуживания сильно различается и зависит от конкретной электромашины и условий ее использования. Кроме того, могут применяться специфические отраслевые требования - например, требования к классу судов, где установлено это оборудование", - говорит Паррас.
По словам специалиста, подшипники классической электрической машины следует регулярно смазывать и не реже одного раза в три года проводить одно обслуживание и одну замену подшипников, а у более крупных машин интервал технического обслуживания может быть даже раз в пять лет. "Сервисный интервал во многом зависит от применения машины, и если оборудование работает в тяжелых условиях, то ему может потребоваться техническое обслуживание даже через год или два", - объясняет Паррас.
Наиболее частые причины поломок
Но что случается, если электромашины не будут обслуживаться через предусмотренные промежутки времени? По словам Парраса, работа группы технического обслуживания ABB показывает, что основной причиной отказов электрических машин является недостаточная смазка подшипников, что, в свою очередь, приводит к их износу и связанным с этим проблемам.
- Еще одна довольно распространенная причина поломки - это пыль и грязь, осаждающиеся на поверхности ротора электрической машины. В определенных условиях онa может проводить электричество, из-за чего надежность изоляции падает, что в итоге может привести к перегоранию машины, - поясняет Паррас. - Если обмотки электромашины сильно загрязнены, то оборудование недостаточно охлаждается, что снижает срок службы изоляции электрической машины или может привести даже к перегоранию статора и ротора.
Также, по его словам, распространены различные механические проблемы, возникающие из-за суровых условий окружающей среды. "Например, на электрические машины влияет работа в холодных и влажных условиях, а в химической промышленности машины также могут вступать в контакт с сильнокислотными или щелочными химикатами, что может вызвать ржавление и коррозию, - приводит примеры Паррас. - Плохо влияют на электрические машины и конструктивные ошибки - например, некачественный фундамент, который вызывает вибрации, разрушающие механические узлы, подшипники и подшипниковые щиты, а также может вызвать перекос дисков и валов".
По словам эксперта, стало меньше проблем из-за электропитания, так как электрозащитные устройства стали намного лучше и все меньше возникает ситуаций, когда электромашина работает с постоянной перегрузкой или только на одной-двух фазах.
А при обслуживании частотных преобразователей наиболее частой ошибкой является несоблюдение интервалов технического обслуживания. "Клиенты либо не знают, либо не помнят о необходимости придерживаться предусмотренных интервалов технического обслуживания", - отмечает Паррас.
По его словам, частые выходы частотных преобразователей из строя также происходят из-за ремонта с использованием неподходящих запчастей. "Кроме того, проблемы возникают еще и из-за того, что выбранный частотный преобразователь не подходит для данной среды. Например, преобразователь не предназначен для работы в такой загрязненной или пыльной среде - то есть его следует размещать в отдельном шкафу или необходимо использовать преобразователь с лучшей вентиляцией или более качественными фильтрами", - приводит пример Паррас.
Центр обслуживания АВВ
Центр обслуживания АВВ занимает помещения площадью 1300 квадратных метров, в которых проходят работы по обслуживанию частотных преобразователей, электрических машин и промышленного оборудования ABB и других производителей (включая компрессоры, насосы, вентиляторы, роторы, дробилки, редукторы). Мастерская позволяет обслуживать даже самые крупные электрические машины и выполнять полное техническое обслуживание крупных электродвигателей. Кроме того, для оборудования и вращающихся машин предлагается вибродиагностика. "Для обслуживании электрических машин и генераторов ABB наши работники имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие их компетенции по правильному обслуживанию оборудования ABB. В своей работе мы используем только оригинальные запасные части, качество и пригодность которых подтверждены компанией ABB. Мы можем гарантировать клиентам, что даже в случае крупных проектов мы доведем работу до конца и обеспечим ее качество, - говорит Паррас. - Смею сказать, что у нас лучшая в странах Балтии мастерская по обслуживанию моторов, которая соответствует всем стандартам управления качеством, экологической и промышленной безопасности, а также энергосбережения".