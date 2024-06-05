Эксперт ABB по обслуживанию: своевременное обслуживание предотвращает дорогостоящие простои электромашин и преобразователей

По его словам, частые выходы частотных преобразователей из строя также происходят из-за ремонта с использованием неподходящих запчастей. "Кроме того, проблемы возникают еще и из-за того, что выбранный частотный преобразователь не подходит для данной среды. Например, преобразователь не предназначен для работы в такой загрязненной или пыльной среде - то есть его следует размещать в отдельном шкафу или необходимо использовать преобразователь с лучшей вентиляцией или более качественными фильтрами", - приводит пример Паррас.

Центр обслуживания АВВ

Центр обслуживания АВВ занимает помещения площадью 1300 квадратных метров, в которых проходят работы по обслуживанию частотных преобразователей, электрических машин и промышленного оборудования ABB и других производителей (включая компрессоры, насосы, вентиляторы, роторы, дробилки, редукторы). Мастерская позволяет обслуживать даже самые крупные электрические машины и выполнять полное техническое обслуживание крупных электродвигателей. Кроме того, для оборудования и вращающихся машин предлагается вибродиагностика. "Для обслуживании электрических машин и генераторов ABB наши работники имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие их компетенции по правильному обслуживанию оборудования ABB. В своей работе мы используем только оригинальные запасные части, качество и пригодность которых подтверждены компанией ABB. Мы можем гарантировать клиентам, что даже в случае крупных проектов мы доведем работу до конца и обеспечим ее качество, - говорит Паррас. - Смею сказать, что у нас лучшая в странах Балтии мастерская по обслуживанию моторов, которая соответствует всем стандартам управления качеством, экологической и промышленной безопасности, а также энергосбережения".