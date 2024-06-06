В воскресенье участники Забега тюремной службы пройдут более длинную дистанцию от Йыхвиской музыкальной площади до рощи и плато в Таммику.
Забег тюремной службы нынче приведет на плато "Таммику"
Место старта и финиша забега, организованного в сотрудничестве Вируской тюрьмы и Ида-Вирумааского союза спорта, будет на музыкальной площади Йыхви; в программе забеги на 4,5 км и 8,5 км, забег на 1,4 км для молодежи и малышовый забег.
Дистанция в 1,4 км пройдет по парку. По словам Аво Самбла, йыхвиского советника по культуре и спорту, дистанция пройдет по общинной аллее, которая будет открыта в это же время и участники которой будут подбадривать и поддерживать бегунов.
Несколько пунктов поддержки запланировано и на более длинных дистанциях. Круг длиной 4,5 км пройдет через микрорайон и выйдет на дорогу в сторону Таммику, а затем перед Ахтмеской городской частью повернет обратно на поле. Однако больше всего впечатлений ждет тех, кто отправится на старт 8,5-километровой дистанции. По словам Самбла, впервые, насколько ему известно, дистанция проводимого в Йыхви забега приведет участников на плато террикона бывшей шахты "Таммику" и в расположенную поблизости таммикускую дубраву. Там бегунам и ходокам по дорожкам и лестнице придется подняться почти на 25 метров.
Забег тюремной службы
* 9 июня в Йыхви
* Старт и финиш - на музыкальной площади Йыхви
* Начало забега в 11.45
* Старт забега на 1,4 км в 12.10
* Старт на дистанциях 4,5 км и 8,5 км в 12.30
* Регистрация и дополнительная информация: sportiv.ee
По словам Аво Самбла, на 8,5-километровую дистанцию также можно смело отправляться пешком. "Не обязательно бежать. На финише мы дождемся всех, кто вышел на трассу, и каждый, кто добежит до конца, получит хорошие впечатления и заслужит похвалу", - сказал он.
Забег тюремной службы, ранее известный как Забег стражей свободы, проводится в этом году уже в четвертый раз. В этом году он впервые станет частью Ида-Вирумааской серии забегов и будет третьим этапом после забегов в Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.
Рекорд участия в этом году - 212 участников - был установлен в Нарва-Йыэсуу. Самбла считает, что в воскресенье он будет превзойден: на старт выйдут не менее 300 бегунов и ходоков. Их могло бы быть больше, но в этот же день пройдет множество других мероприятий. Многие, например, примут участие в Вирумааском дне песни в Раквере. "Во вторник забег с эстонским флагом на стадионе Хейно Липпа приятно удивил большим количеством участников и показал, что увлечение бегом в Йыхви находится на подъеме", - сказал он.
По словам пресс-представителя Министерства юстиции Лийс Лумисте, только из пенитенциарной системы в забеге примут участие около пары сотен человек, в том числе сотрудники Вируской, Таллиннской и Тартуской тюрем. На старт выйдет и курирующий тюрьмы вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе, который уже принимал участие в предыдущих забегах в Йыхви.
Директор Вируской тюрьмы Айн Анслан отметил, что тюремная служба придает большое значение спорту и здоровому образу жизни, а также их широкой пропаганде. "Мы являемся крупным работодателем в регионе, и ознакомление с нашей деятельностью, а также развенчание мифов о тюремной работе помогут укрепить доверие общины и, с другой стороны, привлечь необходимую нам рабочую силу", - добавил он.
На месте старта свои навыки и трюки продемонстрируют служебные собаки Сяру и Эду.
После забега желающие смогут принять участие в мероприятиях дня общины, которые состоятся в Йыхвиском парке и завершатся концертом группы Отта Лепланда, начало в 16.00.
В этом году тюрьма пожертвует плату за участие в забеге детскому дому Кийкла.