Забег тюремной службы нынче приведет на плато "Таммику"

Забег тюремной службы, ранее известный как Забег стражей свободы, проводится в этом году уже в четвертый раз. В этом году он впервые станет частью Ида-Вирумааской серии забегов и будет третьим этапом после забегов в Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.

Рекорд участия в этом году - 212 участников - был установлен в Нарва-Йыэсуу. Самбла считает, что в воскресенье он будет превзойден: на старт выйдут не менее 300 бегунов и ходоков. Их могло бы быть больше, но в этот же день пройдет множество других мероприятий. Многие, например, примут участие в Вирумааском дне песни в Раквере. "Во вторник забег с эстонским флагом на стадионе Хейно Липпа приятно удивил большим количеством участников и показал, что увлечение бегом в Йыхви находится на подъеме", - сказал он.

По словам пресс-представителя Министерства юстиции Лийс Лумисте, только из пенитенциарной системы в забеге примут участие около пары сотен человек, в том числе сотрудники Вируской, Таллиннской и Тартуской тюрем. На старт выйдет и курирующий тюрьмы вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе, который уже принимал участие в предыдущих забегах в Йыхви.

Директор Вируской тюрьмы Айн Анслан отметил, что тюремная служба придает большое значение спорту и здоровому образу жизни, а также их широкой пропаганде. "Мы являемся крупным работодателем в регионе, и ознакомление с нашей деятельностью, а также развенчание мифов о тюремной работе помогут укрепить доверие общины и, с другой стороны, привлечь необходимую нам рабочую силу", - добавил он.

На месте старта свои навыки и трюки продемонстрируют служебные собаки Сяру и Эду.

После забега желающие смогут принять участие в мероприятиях дня общины, которые состоятся в Йыхвиском парке и завершатся концертом группы Отта Лепланда, начало в 16.00.

В этом году тюрьма пожертвует плату за участие в забеге детскому дому Кийкла.