ПЕРЕДОВИЦА 30-летний разгон приближается к результату

Разговоры об этом слышны в Йыхви уже по крайней мере 30 лет. Для создания отелей предпринимались также некоторые подготовительные шаги. Вспомним, что, например, бизнесмен Александр Воронин в 1990-х годах планировал построить отель "Pargi" за бывшим районным Домом культуры, где много лет действовал магазин бытовой техники. Даже рекламные брошюрки были напечатаны. Так называемую "гостиничную готовность" зафиксировали также в планах новых бизнес-центров "Tsentraal", "Jewe" и "Pargi Keskus". Однако единственным новым отелем так и оставался маленький скромный отель "Wironia", да и с советских времен унаследовано было несколько гостиниц.

Хотя о потребности в отелях говорилось много, их создание в общем случае стопорилось, как только банковские господа погружались в эти бизнес-планы. Денежным займам показывали красный свет или же устанавливали такие условия, которые убивали всяческое желание строить гостиницы.

Гостиничный бизнес в маленьком городе является делом непростым и быстрой прибыли не приносит. Если бы приносил, то уж, наверное, предприниматели построили бы здесь уже несколько отелей. Большой спрос несложно создать во время отдельных крупных мероприятий, однако отель нуждается в стабильном притоке клиентов в течение всего года.

В этом смысле только одобрения достойно то, что уроженец Ида-Вирумаа Айвар Туулберг вместе со своими партнерами берут на себя риск, чтобы построить тут наконец современный отель. Вероятно, поддержку этому начинанию окажет также осуществление других планов, которое в ближайшее время будет происходить в Ида-Вирумаа при поддержке фонда справедливого перехода.