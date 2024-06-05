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Пять дней пропадавшего нарвитянина нашли в чужом подъезде

Северное побережье
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Полицейские на улице Нарвы. Фото иллюстративное.
Полицейские на улице Нарвы. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov

Объявленный накануне в розыск мужчина благополучно нашелся и был доставлен домой.

Утром во вторник, 4 июня, поступило сообщение, что Константин, которому 41 год, не вернулся к себе домой на проспекте Выйду, и его близкие встревожены. Мужчина ушел еще 31 мая вечером - и пропал на несколько дней. Документов и телефона у него при себе не было.

Теперь же, спустя сутки после объявления розыска, полиция получила сообщение о том, что в одном квартирном доме в Нарве был замечен посторонний мужчина. Проверили - и им оказался именно пропавший Константин.

С ним было все в порядке, мужчину вернули домой. О причинах произошедшего полиция, естественно, не распространяется.

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