Пять дней пропадавшего нарвитянина нашли в чужом подъезде

Утром во вторник, 4 июня, поступило сообщение, что Константин, которому 41 год, не вернулся к себе домой на проспекте Выйду, и его близкие встревожены. Мужчина ушел еще 31 мая вечером - и пропал на несколько дней. Документов и телефона у него при себе не было.