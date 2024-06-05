Местные самоуправления прошли курс обучения коммуникации на случаи кризисов

Обучение базовому курсу кризисной коммуникации с октября 2023 года по май 2024 года проводила Илона Лейб, эксперт по кризисным коммуникациям компании "PR Partner".

По словам гендиректора Спасательного департамента Марго Клаоса, самоуправления являются одним из главных партнеров департамента по сотрудничеству в разрешении кризисов. "Именно местные самоуправления ближе всего к жителям, в том числе и в плане обмена информацией. Информация, опубликованная в нужном месте и в нужное время, может спасти жизни, здоровье и имущество людей, а также защитить окружающую среду", - напомнил Клаос.

Закон о чрезвычайном положении обязывает Спасательный департамент развивать кризисную готовность местных самоуправлений и сообществ. "Задача Спасательного департамента - поддержать самоуправления, чтобы обеспечить распространение важной информации в случае кризиса. В чрезвычайной ситуации важно прислушиваться к государству, и в сотрудничестве с местными самоуправлениями мы можем быстрее и ближе донести информацию до людей", - добавила Катарина Ваабель, эксперт по информированию о рисках Спасательного департамента.

"Уровень и компетенция местных самоуправлений очень разные", - пояснила Ваабель. "Важность информирования о рисках и кризисных ситуациях необходимо особенно понимать руководителям местных самоуправлений, главам кризисных комитетов и поставщикам жизненно важных услуг, которые были важной целевой группой этого цикла обучения. Некоторые муниципалитеты оценивают свою способность справиться с кризисом как хорошую, но, к сожалению, большинство оценивает их способность как посредственную или низкую, в первую очередь из-за нехватки времени и необходимых навыков".