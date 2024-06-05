СТАТИСТИКА Продолжительность жизни в Эстонии бьет рекорды, но в Ида-Вирумаа она короче всего

Продолжительность здоровой жизни уменьшилась

Данные за 2023 год демонстрируют, что жители Эстонии будут жить здоровыми в течение 58 лет. "По сравнению с прошлым годом количество оставшихся лет здоровой жизни сократилось на 1,2 года. Мужчины живут здоровыми 56,4, а женщины - 59,5 года. Как у мужчин, так и у женщин количество здоровых лет несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом", - отметила Эвели Вооленс.

"Если сравнить продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни, то окажется, что продолжительность жизни мужчин короче, но в здоровом состоянии они живут дольше. Годы здоровой жизни мужчин составляют 75,7% продолжительности жизни. Женщины же живут здоровыми 71,6% своей жизни", - добавила Вооленс.

Также выяснилось, что продолжительность здоровой жизни выше в городских районах. Однако в 2023 году разница между населенными пунктами оказалась наименьшей за последние пять лет. В городах люди живут на 1,51 года дольше, чем в сельской местности.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни - в Тартумаа и Харьюмаа

Ожидаемая продолжительность жизни эстонцев несколько выше, чем у неэстонцев, и составляет 79,6 и 78,4 года соответственно. Однако в последние годы этот разрыв сократился.

Ожидаемая продолжительность жизни также связана с уровнем образования человека. В то время как ожидаемая продолжительность жизни женщин с высшим образованием составляет 86 лет, у мужчин с основным образованием она составляет 68,3 года. Та же тенденция наблюдается и в отношении продолжительности здоровой жизни: люди с высшим образованием живут здоровыми дольше, чем люди с основным или средним образованием.

Как выяснилось, самая высокая продолжительность жизни жителей Эстонии - в Тартумаа и Харьюмаа, 80,1 и 79,8 года соответственно. "Тартумаа на данный момент единственный уезд, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 80-летний рубеж. В 2019 и 2020 годах Харьюмаа и Таллинн также превысили 80-летнюю отметку, но на данный момент показатели там ниже 80", - уточнила Вооленс, добавив, что самая низкая продолжительность жизни - в Ида-Вирумаа, где она составляет 75,8 года.