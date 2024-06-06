Новым главным тренером «Нарва Транс» стал португалец Мигель Морейра

Контракт с «Нарва Транс» будет действовать до конца сезона. Мигель Жоау Морейра прибыл в Нарву со своим тренерским штабом. Контракты также подписаны с ассистентом главного тренера Рикарду Афонсо и тренером вратарей из Италии Алессандро Рибери.

Мигель Морейра, несмотря на свой молодой по тренерским меркам возраст, работает в профессии уже около 20 лет. После недолгой карьеры игрока начал тренировать в молодежной команде клуба «Гондомар», имеет опыт работы фитнес-тренером, аналитиком, руководителем отдела развития молодежи. В 2015-2016 годах работал в одной из лучших академий мира — лиссабонском «Спортинге». Также поработал в известных португальских клубах «Жил Висенте», «Пакуш Феррейра», «Фамаликан», в бразильском клубе «Васко да Гама». Главным тренером впервые стал в литовском клубе «Ритеряй», а уже через несколько месяцев возглавил «Судуву».