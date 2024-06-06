Детское отделение Ида-Вируской центральной больницы приобрело новый облик

В основе концепции – целительная сила природы

«После обеспечения высокого качества лечения особое оформление палат и процедурных кабинетов, в которых находятся дети, является ключевым аспектом в создании благоприятной для ребенка среды. Здесь должно быть много рисунков определенных цветов, мультипликационных аппликаций, красочных наклеек и игрушек, с помощью которых создается игровая среда, в которой дети чувствуют себя намного лучше и испытывают меньше тревоги, которая усиливает боль», – делится она.

Доктор Шилова добавляет, что природные мотивы часто отождествляются со спокойной средой, где животные и растения являются неотъемлемыми компонентами. «В такой обстановке дети уже не так сосредоточены на своих проблемах со здоровьем, а больше интересуются местом, в котором находятся, изучают, чем можно заняться и что посмотреть, и испытывают положительные эмоции, не связанные с причиной их пребывания в больнице. В это время родителям важно поддержать своих малышей, а медицинским работникам как можно скорее провести все необходимые процедуры» – добавляет она. «В Японии, например, к природе относятся с большим уважением, а детей учат любить природу с начальной школы. Помимо естественных наук и биологии, которые также являются обычными предметами в нашей школьной системе, в японских школах есть такой предмет, как любование природой. На этом уроке дети находятся на природе, им рассказывают, что природа уникальна, что она лучше всего снимает стресс и укрепляет здоровье, и учат заботиться о ее чистоте, наслаждаться каждым природным объектом».