Ида-Вируская центральная больница открыла новое обновленное педиатрическое отделение. Отделение расположено в новом корпусе, открытом осенью прошлого года, и состоит из одиннадцати палат с уникальной концепцией.
Детское отделение Ида-Вируской центральной больницы приобрело новый облик
Каждая палата названа в честь определенного животного или птицы: мышь, белка, медведь, енот, рысь, журавль, сова, косуля, барсук, заяц, лиса и бобер. Их портреты красуются на стенах палат. Также можно прочитать интересные факты о каждом животном.
На входные двери палат нанесены наклейки, имитирующие следы этих животных, которые перед входом в палату дают подсказку о том, какое это животное. Основная цель новой концепции – способствовать скорейшему выздоровлению детей.
В основе концепции – целительная сила природы
В новой концепции педиатрического отделения преобладает игровая среда, уважающая природу.
Автор идеи концепции, старший врач педиатрического отделения, доктор Александра Шилова говорит, что игровая среда оказывает большое влияние на лечение детей.
«После обеспечения высокого качества лечения особое оформление палат и процедурных кабинетов, в которых находятся дети, является ключевым аспектом в создании благоприятной для ребенка среды. Здесь должно быть много рисунков определенных цветов, мультипликационных аппликаций, красочных наклеек и игрушек, с помощью которых создается игровая среда, в которой дети чувствуют себя намного лучше и испытывают меньше тревоги, которая усиливает боль», – делится она.
Доктор Шилова добавляет, что природные мотивы часто отождествляются со спокойной средой, где животные и растения являются неотъемлемыми компонентами. «В такой обстановке дети уже не так сосредоточены на своих проблемах со здоровьем, а больше интересуются местом, в котором находятся, изучают, чем можно заняться и что посмотреть, и испытывают положительные эмоции, не связанные с причиной их пребывания в больнице. В это время родителям важно поддержать своих малышей, а медицинским работникам как можно скорее провести все необходимые процедуры» – добавляет она. «В Японии, например, к природе относятся с большим уважением, а детей учат любить природу с начальной школы. Помимо естественных наук и биологии, которые также являются обычными предметами в нашей школьной системе, в японских школах есть такой предмет, как любование природой. На этом уроке дети находятся на природе, им рассказывают, что природа уникальна, что она лучше всего снимает стресс и укрепляет здоровье, и учат заботиться о ее чистоте, наслаждаться каждым природным объектом».
Среда, ориентированная на ребенка, помогает снизить тревожность и улучшает результаты лечения боли
Несмотря на то, что ребенок в целом не способен правильно оценить характер боли, развитие нервной системы дает ему способность чувствовать боль, что в большинстве случаев вызывает довольно сильный стресс. При проведении многих лечебных процедур может возникнуть определенный дискомфорт и боль, с которыми ребенку зачастую сложно справиться самостоятельно. Однако дискомфорт у детей должен быть сведен к минимуму. Если процедура предполагает взятие на анализ таких материалов, как кровь, характер такой процедуры вызывает у ребенка волнение, что усиливает дискомфорт. В зависимости от возраста применяют разные способы снижения стресса детей во время процедуры: отвлечение их внимания игрушками, особенно игрушками, которые издают звук или движутся, фокусируют интерес детей, отодвигая на второй план внимание к лечебной процедуре. Детей старшего возраста спрашивают об их интересах, планах и целях, что позволяет начать обсуждение, в ходе которого дети могут открыться медицинскому работнику и поделиться своими проблемами, интересами и достижениями. Это меняет отношение детей к процедуре и существенно снижает уровень стресса и боли, которые они могут испытывать в этот момент.
Одна из основных задач – привлечь внимание детей к природе и повысить их осведомленность о ней
Помимо многочисленных веселых рисунков на стенах, в каждой палате установлена интерактивная доска, с помощью которой маленькие пациенты могут смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры, так же как пассажиры бизнес-класса. При желании дети могут рисовать мелом на меловой доске, установленной в каждой палате. Большое внимание уделяется повышению осведомленности детей о природе – в каждой палате есть QR-код, с помощью которого пользователь попадает в онлайн-среду, где можно прочитать интересные факты о животном, в честь которого названа палата. Также там можно прочитать сказку «Как мышонок и бельчонок искали сокровище».