Детское отделение Ида-Вируской центральной больницы обрело новый облик

Каждая палата названа в честь определенного животного или птицы: мышь, белка, медведь, енот, рысь, журавль, сова, косуля, барсук, заяц, лиса и бобер. Их портреты красуются на стенах палат. Также можно прочитать интересные факты о каждом животном.

На входные двери палат нанесены наклейки, имитирующие следы этих животных, которые перед входом в палату дают подсказку о том, какое это животное. Основная цель новой концепции - способствовать скорейшему выздоровлению детей.

В новой концепции педиатрического отделения преобладает игровая среда, уважающая природу.

Автор идеи концепции, старший врач педиатрического отделения, доктор Александра Шилова говорит, что игровая среда оказывает большое влияние на лечение детей.

- После обеспечения высокого качества лечения особое оформление палат и процедурных кабинетов, в которых находятся дети, является ключевым аспектом в создании благоприятной для ребенка среды. Здесь должно быть много рисунков определенных цветов, мультипликационных аппликаций, красочных наклеек и игрушек, с помощью которых создается игровая среда, в которой дети чувствуют себя намного лучше и испытывают меньше тревоги, которая усиливает боль, - делится она.

Доктор Шилова добавляет, что природные мотивы часто отождествляются со спокойной средой, где животные и растения являются неотъемлемыми компонентами. "В такой обстановке дети уже не так сосредоточены на своих проблемах со здоровьем, а больше интересуются местом, в котором находятся, изучают, чем можно заняться и что посмотреть, и испытывают положительные эмоции, не связанные с причиной их пребывания в больнице. В это время родителям важно поддержать своих малышей, а медицинским работникам - как можно скорее провести все необходимые процедуры", - добавляет она.

Помимо многочисленных веселых рисунков на стенах, в каждой палате установлена интерактивная доска, с помощью которой маленькие пациенты могут смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры, так же как пассажиры бизнес-класса. При желании дети могут рисовать мелом на меловой доске, установленной в каждой палате. Большое внимание уделяется повышению осведомленности детей о природе - в каждой палате есть QR-код, с помощью которого пользователь попадает в онлайн-среду, где можно прочитать интересные факты о животном, в честь которого названа палата.