Когда играют свадьбы - жизнь продолжается

Ольга Угнивенко - музыкант, композитор, художник и скульптор, создавшая уникальную коллекцию мини-скульптур в народных костюмах 19-20-го веков, вошедшую в книгу рекордов Украины. Она сказала, что впервые с начала полномасштабной войны в Украине отправилась в зарубежное путешествие со своей коллекцией.
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- Часто приглашают в разные страны, но летать на самолетах с куклами сложно - много хлопот с оформлением, багаж хрупкий, - рассказывает она. - На автобусе решилась, купила два чемодана, в которые поместилось 39 фигур и аксессуары, всего 52 предмета. В нашем музее они не просто стоят, мы создали диараму - село, хата, поля и сады, домашние животные, а также многое другое, что создает общую картину. С собой всего не привезешь, но есть видеоролик, подробно рассказывающий о музейной коллекции.