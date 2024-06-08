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Когда играют свадьбы - жизнь продолжается

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ольга Угнивенко и свои концертные костюмы создает собственными руками. Она покорила публику не только своим искусством рукоделия, но и голосом, и стихами песен.
Ольга Угнивенко и свои концертные костюмы создает собственными руками. Она покорила публику не только своим искусством рукоделия, но и голосом, и стихами песен. Фото: Ирина Кивисельг

Ольга Угнивенко - музыкант, композитор, художник и скульптор, создавшая уникальную коллекцию мини-скульптур в народных костюмах 19-20-го веков, вошедшую в книгу рекордов Украины. Она сказала, что впервые с начала полномасштабной войны в Украине отправилась в зарубежное путешествие со своей коллекцией.

- Часто приглашают в разные страны, но летать на самолетах с куклами сложно - много хлопот с оформлением, багаж хрупкий, - рассказывает она. - На автобусе решилась, купила два чемодана, в которые поместилось 39 фигур и аксессуары, всего 52 предмета. В нашем музее они не просто стоят, мы создали диараму - село, хата, поля и сады, домашние животные, а также многое другое, что создает общую картину. С собой всего не привезешь, но есть видеоролик, подробно рассказывающий о музейной коллекции.

Фигурки заполнили две витрины, и только подойдя очень близко, можно было понять, что не только сами фигурки, но и одежда выполнена из полимерной глины и расписана автором до мельчайших деталей.

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