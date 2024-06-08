Когда играют свадьбы - жизнь продолжается

- Часто приглашают в разные страны, но летать на самолетах с куклами сложно - много хлопот с оформлением, багаж хрупкий, - рассказывает она. - На автобусе решилась, купила два чемодана, в которые поместилось 39 фигур и аксессуары, всего 52 предмета. В нашем музее они не просто стоят, мы создали диараму - село, хата, поля и сады, домашние животные, а также многое другое, что создает общую картину. С собой всего не привезешь, но есть видеоролик, подробно рассказывающий о музейной коллекции.