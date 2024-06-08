Даже в самые трудные времена людям нужна радость

По словам лидера "Водограя" Ларисы Житник, очень непросто все организовать в условиях продолжающейся войны, но, к счастью, воплотили все задумки, и все, кто хотел ближе прикоснуться к культуре этой богатой на таланты страны, имели возможность это сделать.

- Отлично прошла конференция, где участники делились практиками инновационных подходов в образовании, выступали представители общеобразовательных школ, международные партнеры по сотрудничеству с Украиной, представители государственных учреждений Эстонии и Украины. За 25 лет наше землячество тоже накопило огромный опыт, но последние три года в связи с активными военными действиями и беженцами появились новые задачи и запросы, поэтому так важен диалог между родителями, учителями, официальными учреждениями.