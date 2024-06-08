В конце мая в Силламяэском центре культуры украинское землячество "Водограй" отмечало четвертьвековой юбилей: праздник растянулся на два дня, успели поговорить о главном и насладиться прекрасными песнями и танцами - поздравить юбиляров приехали более сорока артистов из Украины.
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Даже в самые трудные времена людям нужна радость
По словам лидера "Водограя" Ларисы Житник, очень непросто все организовать в условиях продолжающейся войны, но, к счастью, воплотили все задумки, и все, кто хотел ближе прикоснуться к культуре этой богатой на таланты страны, имели возможность это сделать.