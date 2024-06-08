Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Даже в самые трудные времена людям нужна радость

Ирина Кивисельг
, журналист
Copy
Талантливые артисты из Украины украсили праздник силламяэсцев.
Талантливые артисты из Украины украсили праздник силламяэсцев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

​В конце мая в Силламяэском центре культуры украинское землячество "Водограй" отмечало четвертьвековой юбилей: праздник растянулся на два дня, успели поговорить о главном и насладиться прекрасными песнями и танцами - поздравить юбиляров приехали более сорока артистов из Украины.

По словам лидера "Водограя" Ларисы Житник, очень непросто все организовать в условиях продолжающейся войны, но, к счастью, воплотили все задумки, и все, кто хотел ближе прикоснуться к культуре этой богатой на таланты страны, имели возможность это сделать.

- Отлично прошла конференция, где участники делились практиками инновационных подходов в образовании, выступали представители общеобразовательных школ, международные партнеры по сотрудничеству с Украиной, представители государственных учреждений Эстонии и Украины. За 25 лет наше землячество тоже накопило огромный опыт, но последние три года в связи с активными военными действиями и беженцами появились новые задачи и запросы, поэтому так важен диалог между родителями, учителями, официальными учреждениями.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх