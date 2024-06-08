Социальное обеспечение - это та область, о которой в государстве не так популярно говорить, как об устойчивом развитии или вопросах экологии, не говоря уж о популярных в народных массах культуре или развлечениях. Социальное обеспечение - это пособия и услуги, и с самого начала оно ассоциировалось в сознании людей с нуждающимися в помощи, деньгами налогоплательщиков, страданиями и нуждой.
Лийна Ланно: Специальное попечительство дает людям надежду и новые возможности
На самом деле социальная сфера всегда связана с позитивом. Чья-то жизнь меняется, становится лучше, появляются надежды и новые возможности. Именно этот дух мы должны развивать.
- Больше нет таких больших домов престарелых, куда человека "помещали" и где за ним надзирали злые санитары.
ЛИЙНА ЛАННО, председатель правления АО "Hoolekandeteenused"
В социальной сфере есть один сектор, где деньги налогоплательщиков всегда востребованы и способствуют добрым делам и развитию, но о котором говорят меньше, чем о нуждах детей и стариков. Это забота о людях с особыми психическими потребностями.
К счастью, общество пришло к пониманию, что психическое здоровье и его поддержание являются актуальной темой, и каждый ресурс, направленный в эту сферу, приносит пользу. Однако важно помнить, что есть люди, чье психическое здоровье, либо врожденное, либо обусловленное болезнями и переживаниями в юном возрасте, таково, что им требуется больше помощи и поддержки в жизни, чем среднестатистическим гражданам. Именно для таких людей предназначены услуги специального попечительства.
Человек может обратиться за услугой специального попечительства уже в 18 лет, если он прошел обучение по самообслуживанию или уходу и достиг совершеннолетия. Если до этого родители подростка могли спокойно ходить на работу, потому что в школе жизнь ребенка была организована, то теперь возникает вопрос: что делать, когда ребенок вырос?
Точно так же, как каждый ребенок, став взрослым, вылетает из своего семейного гнезда, молодой человек с особыми умственными потребностями тоже может покинуть родительский дом и начать свою взрослую жизнь в хорошем групповом доме с позитивным и энергичным персоналом. Больше нет таких больших домов престарелых, куда человека "помещали" и где за ним надзирали злые санитары.
Сейчас почти везде есть современное жилье, позволяющее проживать небольшой группой по семейному принципу, дома, откуда можно поехать навестить семью в выходные или отправиться в отпуск. Все они расположены в населенных пунктах, местах, где государственные услуги (рабочие места, учебные заведения, медицинское обслуживание, магазины, кинотеатры, театры, салоны красоты и т.д.) доступны каждому.
Существуют также (дневные) центры труда и активности, где в течение дня молодые люди могут получить навыки в различных видах деятельности, интересно провести свободное время, а вечером вернуться домой.
Как в групповых домах, так и в дневных центрах работают руководители деятельности, которые являются квалифицированными специалистами. Их роль заключается в том, чтобы ежедневно находиться в роли замещающего члена семьи рядом с подопечным, помогая ему в повседневной жизни или проводя различные творческие занятия в центрах труда и активности.
Сфера специального попечительства отходит от постсоветской культуры, сфокусированной на инвалидности и потребности в помощи, и вводит понятие "восстановление". Это не означает выздоровление, но означает способность справляться с трудностями, независимо от уязвимости человека (болезнь или особые потребности), иметь мужество показать другим свои сильные стороны и положительный опыт и быть полноценным членом своей общины и общества в целом.
Человек может вступить на путь выздоровления тогда, когда он сам поверит в свои силы и сможет самостоятельно принимать решение относительно своей жизни. Это означает, что окружающие его люди также должны вселять в него надежду и оптимизм, которые могут быть утрачены при расстройстве психического здоровья.
Человека с особыми потребностями возвышает все то, что и других людей: возможность освоить профессию, выполнять посильную работу, быть услышанным и понятым.
На работу в сфере специального попечительства приходят люди, которым нравится заниматься значимой работой, делать каждый день жизни более осмысленным и полным возможностей. Трудолюбивые и вдумчивые люди, работающие в этой сфере, говорят: "Если бы я только знал об этих возможностях раньше!". К сожалению, сфера специального ухода зачастую остается в тени домов общего попечения и нередко их отождествляют.
На самом деле у людей, работающих в сфере специального ухода, есть уникальная возможность творить маленькие чудеса в своей повседневной работе, ведь именно ежедневная поддержка в восстановлении помогает сделать жизнь людей с особыми психическими потребностями активной и помочь им интегрироваться в сообщество.
Роман получает в Таллинне предоставляемую АО "Hoolekandeteenused" (HKT) услугу проживания в общине, и раньше он тоже жил в больших домах престарелых. Вспоминая прошлое, он говорит о себе как об инвалиде и пациенте. Но в нынешней жизни он видит себя совсем по-другому. "Я могу ходить за покупками и сам готовить себе еду, у меня хорошая одежда и уютный дом с собственной комнатой. Здесь также есть интернет, мы можем смотреть различные телеканалы, читать новости и играть в компьютерные игры. Мы можем ходить в библиотеку, заниматься спортом".
В Таллинне Роман также чаще встречается со своими родителями, ведь раньше им было слишком далеко ездить в Выйзику из Нарвы. "Это полноценная жизнь, у меня есть работа и возможность быть полезным обществу".
Спасибо всем руководителям деятельности, которые поддерживают людей с особыми психическими потребностями на пути к выздоровлению и помогают им быть творцами своей жизни. Желаю, чтобы работу руководителя деятельности больше замечали и ценили, и чтобы все больше людей с горящими глазами приходили в эту профессию, чтобы помогать людям с особыми потребностями жить своей самой лучшей обычной особенной жизнью.