Лийна Ланно: Специальное попечительство дает людям надежду и новые возможности

Человека с особыми потребностями возвышает все то, что и других людей: возможность освоить профессию, выполнять посильную работу, быть услышанным и понятым.

На работу в сфере специального попечительства приходят люди, которым нравится заниматься значимой работой, делать каждый день жизни более осмысленным и полным возможностей. Трудолюбивые и вдумчивые люди, работающие в этой сфере, говорят: "Если бы я только знал об этих возможностях раньше!". К сожалению, сфера специального ухода зачастую остается в тени домов общего попечения и нередко их отождествляют.

На самом деле у людей, работающих в сфере специального ухода, есть уникальная возможность творить маленькие чудеса в своей повседневной работе, ведь именно ежедневная поддержка в восстановлении помогает сделать жизнь людей с особыми психическими потребностями активной и помочь им интегрироваться в сообщество.

Роман получает в Таллинне предоставляемую АО "Hoolekandeteenused" (HKT) услугу проживания в общине, и раньше он тоже жил в больших домах престарелых. Вспоминая прошлое, он говорит о себе как об инвалиде и пациенте. Но в нынешней жизни он видит себя совсем по-другому. "Я могу ходить за покупками и сам готовить себе еду, у меня хорошая одежда и уютный дом с собственной комнатой. Здесь также есть интернет, мы можем смотреть различные телеканалы, читать новости и играть в компьютерные игры. Мы можем ходить в библиотеку, заниматься спортом".

В Таллинне Роман также чаще встречается со своими родителями, ведь раньше им было слишком далеко ездить в Выйзику из Нарвы. "Это полноценная жизнь, у меня есть работа и возможность быть полезным обществу".

Спасибо всем руководителям деятельности, которые поддерживают людей с особыми психическими потребностями на пути к выздоровлению и помогают им быть творцами своей жизни. Желаю, чтобы работу руководителя деятельности больше замечали и ценили, и чтобы все больше людей с горящими глазами приходили в эту профессию, чтобы помогать людям с особыми потребностями жить своей самой лучшей обычной особенной жизнью.