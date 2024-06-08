ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Татьяна Айт

После ухода Валгепеа школу возглавила Татьяна Айт, которая в этот понедельник привела Йыхвискую гимназию к награде "Школа года - 2024". Быть выделенной среди сотен храмов просвещения Эстонии - это большое достижение для школы Ида-Вирумаа, и, несомненно, достижение для всей здешней сферы образования.

Конечно, можно гадать и спорить, насколько объективны и едины критерии, по которым выбирается школа года. Но факт остается фактом: школа стремилась к этому званию уже в пятый раз и наконец добилась успеха. Хотя большую роль в этом играет вся школьная семья, репутация и содержание школы всегда зависят в первую очередь от ее руководства. И Татьяна Айт отлично справилась со своей задачей, когда храм просвещения под ее руководством заставил одну из самых популярных телепрограмм национального вещания "Terevisioon" рассказывать о себе в течение двух часов. Это большое достижение!