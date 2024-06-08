ОПРОС Интересуют ли вас выборы в Европарламент?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Урмас САЛАК, электрик:

- Конечно, интересуют. Обязательно буду голосовать, жду, когда привезут ИД-карту, она в Таллинне осталась. Как по-другому? Мы все в Европе живем, и от каждого голоса зависит итог, что будет происходить и кто будет защищать наши интересы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Людмила ШКАТОВА, пенсионер:

- Интересуюсь, несмотря на то, что являюсь гражданином России и голосовать на этих выборах не могу. Но внимательно слушаю дебаты, кто что говорит, потому что искренне волнует безопасность Европы, развитие экономики Эстонии. Интересно все, что происходит, потому что я неравнодушный человек и люблю страну, в которой прожила всю жизнь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Велло НУРМЕ, пенсионер:

- Уже не интересуюсь, потому что ситуация, как в басне про ворону с сыром: скажешь "нет" - сыр упадет, скажешь "да" - тоже ни с чем останешься. Ничего не изменится, не верю и не пойду никуда.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наталья СУВОРОВА, работник муниципального учреждения:

- Не могу сказать, что активно интересуюсь политикой, но интересует все, что происходит в стране, и, конечно, хочется лучшего для Эстонии, поэтому пойду голосовать и кандидатуру уже выбрала.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айги ВИЙРА, журналист:

- Это уже не вопрос - обязательно надо голосовать. Если сам ничего не сделал, какое потом моральное право имеешь говорить, что все плохо. Кому предъявлять претензии?