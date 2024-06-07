Народный бюджет Нарва-Йыэсуу профинансирует проект на пляже, навеянный мудростью Ницше

- Тогда я сказала, что у нас у моря тоже есть тропа, которая пока безымянная, и что нам тоже можно сделать что-то такое. Все закричали: да, да! Потом мы решили, что у нас будет тропа, конечно, не Ницше, а мы свяжем ее с теми интересными людьми, которые бывали или жили в наших краях. Придумали назвать ее тропой мудрости, - рассказала предысторию Елена Сергейчик.

Визуальное представление проекта создания тропы мудрости на морском пляже в Нарва-Йыэсуу. Фото: Narva-Jõesuu linnavalitsus

По видению Сергейчик, на тропе мудрости речь пойдет о писателях и художниках, бывавших в Нарва-Йыэсуу, но в первую очередь хочется отметить философов. В общем расскажут, как пока видится, о восьми разных людях, а главное - об их идеях и мыслях, раз уж это тропа мудрости. Главная идея начинания формулируется, по замыслу автора, в крылатом выражении все того же Ницше: "Все поистине великие мысли зарождаются во время прогулки".

Сергейчик уточнила, что на тропе мудрости будут не большие и тяжеловесные инфостенды, которые перегрузили бы морской пляж, а небольшие пункты с QR-кодами, и тогда всю мудрость можно будет получать в полном объеме через смартфоны. "Можно будет и музыку послушать, и небольшое видео посмотреть, и текст прочитать", - обрисовала Сергейчик преимущества технологии. "Так что мы хотим все по-современному, и сейчас уже думаем, как сделать лучше", - добавила автор идеи.