В Нарва-Йыэсуу голосование за проекты, представленные для финансирования из народного бюджета, проходило в этом году довольно напряженно: с небольшим отрывом по голосам победил проект создания на морском пляже так называемой тропы мудрости - это отдаленно сродни тропе Ницше во Франции. Увидев популярность еще одного проекта, власти города поищут деньги и на него тоже.
Народный бюджет Нарва-Йыэсуу профинансирует проект на пляже, навеянный мудростью Ницше
Так называемый народный бюджет в Нарва-Йыэсуу составляет ежегодно 30 тысяч евро. В этом году голосование за лучшее предложение о том, на что лучше направить эти деньги, проходило с 20 по 29 мая как в электронном виде, так и на пунктах голосования. На голосовании было три предложения.
Проект создания пешей тропы мудрости на пляже набрал 178 голосов, идея о приобретении телескопов или биноклей для наблюдений окрестностей со смотровой вышки в Синимяэ - 166 голосов, идея об инфостендах и указателях, чтобы сделать более заметными и легко находимыми деревни на административной территории Нарва-Йыэсуу, - 11 голосов.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отметил, что первые два проекта получили схожее число голосов, а самое активное голосование шло в течение последних двух суток.
- Сначала голосов было больше за предложение о приобретении телескопов для смотровой вышки, но за последние сутки люди активизировались настолько, что голосов пришло сразу в три раза больше - и лидер изменился. Следить за этим было очень интересно, и коллега в горуправе сказал, что это, пожалуй, круче, чем голосование на "Евровидении", - Ильин доволен активностью земляков.
Идея о создании рядом с пляжем тропы мудрости родилась у профессора философии и художницы Елены Сергейчик, которая обсудила это в своем философском клубе. Предложение на конкурс она подала вместе с нарвской художницей Верой Ланцовой.
Идея родилась, когда в философском клубе обсуждались идеи и труды Фридриха Ницше. Все вспомнили о знаменитой пешеходной тропе Ницше на средиземноморском побережье Франции.
- Тогда я сказала, что у нас у моря тоже есть тропа, которая пока безымянная, и что нам тоже можно сделать что-то такое. Все закричали: да, да! Потом мы решили, что у нас будет тропа, конечно, не Ницше, а мы свяжем ее с теми интересными людьми, которые бывали или жили в наших краях. Придумали назвать ее тропой мудрости, - рассказала предысторию Елена Сергейчик.
По видению Сергейчик, на тропе мудрости речь пойдет о писателях и художниках, бывавших в Нарва-Йыэсуу, но в первую очередь хочется отметить философов. В общем расскажут, как пока видится, о восьми разных людях, а главное - об их идеях и мыслях, раз уж это тропа мудрости. Главная идея начинания формулируется, по замыслу автора, в крылатом выражении все того же Ницше: "Все поистине великие мысли зарождаются во время прогулки".
Сергейчик уточнила, что на тропе мудрости будут не большие и тяжеловесные инфостенды, которые перегрузили бы морской пляж, а небольшие пункты с QR-кодами, и тогда всю мудрость можно будет получать в полном объеме через смартфоны. "Можно будет и музыку послушать, и небольшое видео посмотреть, и текст прочитать", - обрисовала Сергейчик преимущества технологии. "Так что мы хотим все по-современному, и сейчас уже думаем, как сделать лучше", - добавила автор идеи.
Горуправа Нарва-Йыэсуу теперь должна утвердить результаты голосования по народному бюджету, встретиться с авторами победившего предложения и начать подготовку тендера для реализации идеи.
Мэр Максим Ильин сказал, что он еще предложит депутатам горсобрания поискать в бюджете деньги на финансирование идеи о телескопе на смотровую вышку для обзора окрестностей.
- Если бюджетные средства нам позволят, то в ближайшем будущем хорошо бы реализовать обе идеи. Вторая идея точно так же заслуживает реализации, поскольку за нее проголосовало много людей, - считает Ильин.
В 2023 году победителем конкурса народного бюджета Нарва-Йыэсуу стал проект создания пунктов для парковки и обслуживания велосипедов, и чтобы они были вдобавок снабжены кранами с питьевой водой. По словам Ильина, как раз сейчас идет установка таких станций в трех местах - в центре курортного города, в Синимяэ и в Ольгина.