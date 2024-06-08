Владелец закрытого тойлаского детсада отказался от судебной тяжбы с волостью

3 мая прошлого года Тойлаское волостное собрание расторгло договор о предоставлении услуги детского сада на том основании, что он очень обременителен для волости. Поскольку соглашения о том, что волость будет платить за реальное количество детей, достичь не удалось, то волости дешевле было заплатить за досрочное расторжение договора неустойку в размере примерно 400000 евро, чем оставлять договор в силе. В случае продления договора ожидаемые затраты составили бы не менее двух миллионов евро, говорилось в решении волостного собрания.