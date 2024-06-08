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Владелец закрытого тойлаского детсада отказался от судебной тяжбы с волостью

Эрик Калда
, журналист
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Тойлаский детсад работал до конца октября прошлого года, но судебный спор о прекращении оказания детсадовской услуги завершился только сейчас.
Тойлаский детсад работал до конца октября прошлого года, но судебный спор о прекращении оказания детсадовской услуги завершился только сейчас. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Владелец закрытого в прошлом году в Тойла частного детсада, ТОО "Foronte", отозвал свою апелляцию на решение волостного собрания о расторжении договора на оказание детсадовской услуги. Таким образом, судебный спор о закрытии детского сада завершился.

3 мая прошлого года Тойлаское волостное собрание расторгло договор о предоставлении услуги детского сада на том основании, что он очень обременителен для волости. Поскольку соглашения о том, что волость будет платить за реальное количество детей, достичь не удалось, то волости дешевле было заплатить за досрочное расторжение договора неустойку в размере примерно 400000 евро, чем оставлять договор в силе. В случае продления договора ожидаемые затраты составили бы не менее двух миллионов евро, говорилось в решении волостного собрания.

Стороны пришли к компромиссу

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